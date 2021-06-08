О людях со своими принципами, увлечениями и мечтами. МВД запускает необычный проект «Соль земли»

В центре внимания люди в милицейских погонах из самых разных регионов страны. Их всех объединяет не только честная и добросовестная служба на благо Беларуси, но и любовь, искренняя преданность своему делу и Родине. Каждый из них по-своему уникален. Со своей историей жизни, принципами, увлечениями и мечтами.