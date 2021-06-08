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О людях со своими принципами, увлечениями и мечтами. МВД запускает необычный проект «Соль земли»

08 июня 2021 07:04
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Новости Беларуси. Министерство внутренних дел запускает необычный проект под названием «Соль земли», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О людях со своими принципами, увлечениями и мечтами. МВД запускает необычный проект «Соль земли»-1

В центре внимания люди в милицейских погонах из самых разных регионов страны. Их всех объединяет не только честная и добросовестная служба на благо Беларуси, но и любовь, искренняя преданность своему делу и Родине. Каждый из них по-своему уникален. Со своей историей жизни, принципами, увлечениями и мечтами.

О людях со своими принципами, увлечениями и мечтами. МВД запускает необычный проект «Соль земли»-4

Самым сокровенным герои поделятся в небольших роликах. Серия публикаций и видеоматериалов о людях в форме стартует уже 8 июня.

# Милиция Беларуси # общество # Фотофакт

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