О людях со своими принципами, увлечениями и мечтами. МВД запускает необычный проект «Соль земли»

Новости Беларуси. Министерство внутренних дел запускает необычный проект под названием «Соль земли», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Министерство внутренних дел запускает необычный проект под названием «Соль земли», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре внимания люди в милицейских погонах из самых разных регионов страны. Их всех объединяет не только честная и добросовестная служба на благо Беларуси, но и любовь, искренняя преданность своему делу и Родине. Каждый из них по-своему уникален. Со своей историей жизни, принципами, увлечениями и мечтами.
Самым сокровенным герои поделятся в небольших роликах. Серия публикаций и видеоматериалов о людях в форме стартует уже 8 июня.