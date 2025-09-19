Объединить усилия для решения общих задач. Председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Караник избран главой Международной ассоциации академий наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заседание совета этой структуры состоялось накануне в Минске.

В ходе мероприятия прозвучали доклады о результатах деятельности, перспективных направлениях развития. Состоялась церемония вручения ранее избранным академикам отличительного знака, а также грамот и большой медали «За сотрудничество и развитие науки». Международная ассоциация академий наук создана в 1993 году и объединяет ведущие научные центры стран СНГ и ряда других государств, включая Китай, Вьетнам, Кубу. Наука имеет глобальный характер, ученые разных стран стремятся работать сообща.