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Владимир Караник избран главой Международной ассоциации академий наук

19 сентября 2025 06:28
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Объединить усилия для решения общих задач. Председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Караник избран главой Международной ассоциации академий наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заседание совета этой структуры состоялось накануне в Минске.

Владимир Караник избран главой Международной ассоциации академий наук-2

В ходе мероприятия прозвучали доклады о результатах деятельности, перспективных направлениях развития. Состоялась церемония вручения ранее избранным академикам отличительного знака, а также грамот и большой медали «За сотрудничество и развитие науки». Международная ассоциация академий наук создана в 1993 году и объединяет ведущие научные центры стран СНГ и ряда других государств, включая Китай, Вьетнам, Кубу. Наука имеет глобальный характер, ученые разных стран стремятся работать сообща.

# Национальная академия наук Беларуси # Владимир Караник

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