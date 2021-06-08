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На границе огромные очереди. Около 1500 автомобилей ожидают выезда в страны ЕС

08 июня 2021 07:51
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Новости Беларуси. Непростая обстановка складывается на границе. В пунктах пропуска скопились огромные очереди. Около полутора тысяч автомобилей ожидают выезда из Беларуси в страны ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На границе огромные очереди. Около 1500 автомобилей ожидают выезда в страны ЕС-1

Самая напряженная ситуация в литовском направлении. Только в «Каменном Логе» стоят более 400 грузовиков. Более 250 – в «Беняконях» и «Привалке», 140 – в «Котловке». Очереди также наблюдаются на польском и латвийском участках границы. Перевозчиков просят учитывать информацию.

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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