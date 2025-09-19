Прямой эфир

Белорусские пограничники получили 5 единиц техники на безвозмездной основе

19 сентября 2025 06:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Помощь стражам границ. Белорусские пограничники получили 5 единиц техники на безвозмездной основе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новый транспорт сразу отправиться на границу, чтобы усилить подразделения. Вручение ключей от автомобилей стало своеобразным подарком в честь Дня народного единства.

ГПК: за сутки очередь легковушек на въезд в Литву увеличилась в 10 раз.

Белорусские пограничники получили 5 единиц техники на безвозмездной основе-2

Торжественная церемония прошла в Брестской крепости у памятника «Героям границы, женщинам и детям, мужеством своим в бессмертие шагнувшим». Автомобили высокой проходимости позволят эффективно и оперативно выполнять ежедневные задачи по охране рубежей. Техника проста в обслуживании и надежна в эксплуатации.

Белорусские пограничники получили 5 единиц техники на безвозмездной основе-4

Игорь Гутник, заместитель председателя Государственного пограничного комитета Беларуси:
Самое главное – есть люди которые не только словом, а непосредственно делом обеспечивают нашу работу. Понимают, что ценность охраны границы – это основа безопасности нашего государства. От понранкомитета, от личного состава благодарю за эту помощь.

Белорусские пограничники получили 5 единиц техники на безвозмездной основе-6

Михаил Супрунович, председатель Совета директоров управляющей компании холдинга «Белгазавтосервис»:
Не секрет сегодня ни для кого, что с Запада смотрят на наши западные белорусские земли, как это и было до 1939 года. Они спят и видят как бы их забрать, эту часть обратно. Не будем помогать своим добровольно, придется чужих кормить по принуждению.

Автомобили распределят между подразделениями, охраняют участки границ с Польшей и Украиной.

# Государственная граница Беларуси # Граница # Игорь Гутник

Другие новости рубрики

Все новости
В Год благоустройства в Могилёве реконструируют сразу четыре путепровода
19 сентября 2025 06:13

В Год благоустройства в Могилёве реконструируют сразу четыре путепровода

В Гомеле открыли новый арт-объект «Паровоз»
19 сентября 2025 06:10

В Гомеле открыли новый арт-объект «Паровоз»

Минский предпринимательский форум объединил около 1,5 тыс. студентов белорусских вузов
19 сентября 2025 06:08

Минский предпринимательский форум объединил около 1,5 тыс. студентов белорусских вузов