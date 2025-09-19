ГПК: за сутки очередь легковушек на въезд в Литву увеличилась в 10 раз.

Помощь стражам границ. Белорусские пограничники получили 5 единиц техники на безвозмездной основе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новый транспорт сразу отправиться на границу, чтобы усилить подразделения. Вручение ключей от автомобилей стало своеобразным подарком в честь Дня народного единства.

Торжественная церемония прошла в Брестской крепости у памятника «Героям границы, женщинам и детям, мужеством своим в бессмертие шагнувшим». Автомобили высокой проходимости позволят эффективно и оперативно выполнять ежедневные задачи по охране рубежей. Техника проста в обслуживании и надежна в эксплуатации.

Игорь Гутник, заместитель председателя Государственного пограничного комитета Беларуси: Самое главное – есть люди которые не только словом, а непосредственно делом обеспечивают нашу работу. Понимают, что ценность охраны границы – это основа безопасности нашего государства. От понранкомитета, от личного состава благодарю за эту помощь.

Михаил Супрунович, председатель Совета директоров управляющей компании холдинга «Белгазавтосервис»:

Не секрет сегодня ни для кого, что с Запада смотрят на наши западные белорусские земли, как это и было до 1939 года. Они спят и видят как бы их забрать, эту часть обратно. Не будем помогать своим добровольно, придется чужих кормить по принуждению.

Автомобили распределят между подразделениями, охраняют участки границ с Польшей и Украиной.