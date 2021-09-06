«Подумайте, как вы там приложите свои усилия». Лукашенко поручил главе «Белоруснефти» обратить внимание на гомельский регион

В 2021 году специалисты ставят себе планку добыть как минимум миллион 730 тысяч тонн сырья. Известные белорусские месторождения расположены в районе городов Речица и Светлогорск, поселка Октябрьский. Последние годы во внимании специалистов Хойникский район. Там добыча уже достигла практически 70 тысяч тонн нефти. Но здесь важно не забывать, что раз плодородные земли приносят ценное сырье и предприятие очевидно получает выгоду от работы на конкретной территории. То логично, что и регион должен получать что-то от этого. Глава государства нацеливает руководителя «Белоруснефти» на социальную работу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Открывая в Петрикове новое месторождение, я и раньше там бывая ставил им задачу, чтобы они вокруг себя – это все-таки не бедное предприятие – привели в порядок территорию, земли, деревни и сам Петриков. Не все еще, конечно, сделано, но в Петриков приятно заехать. Это уже современный город, имеет перспективу развития. Потом «Славкалий» строит месторождения возле Любани. И поставлена задача, несмотря на то, что это частник, чтобы он тоже Любань привел в порядок и все вокруг. Построит – будет этим заниматься. По «Беларуськалию», самой компании, я уже не говорю. Они и город построили – Солигорск, и много помогают селу. Иван Иванович Головатый молодец в этом плане. И, конечно, и вам – поскольку вы расположены Гомельской области в основном, а это одна из беднейших областей в связи с тем, что и Чернобыль там напугал людей сильно – подумайте, как вы там приложите свои усилия, чтобы помочь этой области. Хотя бы в тех местах, где вы работаете. Знаю, что немало делаете, но вы понимаете, это бедные территории. От сельского хозяйства особо богатым не будешь, но делают они великое дело, поэтому надо им и помогать.

Александр Лукашенко о Припятском прогибе: «Нутром чую, что там у нас нефть есть, которую мы ещё не видим»

Шел разговор на встрече и о расширении сети зарядных станций для электромобилей. Очевидно, что за таким видом транспорта будущее. Президент поставил задачу: активнее разворачивать в этом направлении работу.