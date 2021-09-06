Александр Лукашенко о Припятском прогибе: «Нутром чую, что там у нас нефть есть, которую мы ещё не видим»

Что касается в целом работы структуры, то Александр Лукашенко сразу обозначил, что больших претензий нет. Единственное – нацелил увеличивать добычу белорусской нефти. Так, в свое время страна выкачивала из недр до 8 миллионов тонн в год.

В 2021 году производственному объединению исполнилось 55 лет. И за это время оно прошло большой путь трансформации. Сегодня предприятие – крупнейший продавец нефтепродуктов в стране с долей рынка порядка 70 %. Работают наши специалисты и за рубежом. К примеру, в Западной Сибири ведется добыча нефти и газа, которая уже достигла 1,5 миллиона тонн нефтяного эквивалента. В этой части разговора Президент (в преддверии встречи с российским лидером) ждет вопросов и предложений от руководителя «Белоруснефти» по дальнейшему сотрудничеству в нефтяной сфере.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Печальный момент в работе компании. Я до сих пор считаю, что это печальный момент, когда после открытия перспективных месторождений в Беларуси, мы в свое время – до нас с вами еще и до Натальи Ивановны – добывали свыше 8 миллионов тонн нефти. Мы выкачали свою нефть, потому что ошибочно считали, что у нас море нефти в Беларуси. Может, у нас что-то там и есть, какое-то море, которое мы с вами еще не нашли. Это главная тема сегодняшнего разговора. Но если бы нам сегодня 8-9 миллионов тонн нефти, мы бы жили лучше, чем самые богатые страны нашей планеты.

Меня очень интересует и волнует проблема этой Припятской впадины или прогиба, кто как его называет. Нутром чую, что там у нас нефть есть, которую мы еще не видим. Вы изучали эту проблему. Если вы что-то предложите, я готов в этом непосредственно участвовать. Но так, чтобы мы нарастили добычу нефти при нашей с вами жизни хотя бы до 3-3,5 миллионов тонн.