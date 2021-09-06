Мужчин в концлагерях пытали и морили голодом. А как обращались с женщинами?

Сегодня мало кто расскажет о концлагере в Березе. Но воспоминания узников, сохранившиеся к нашему времени, могут показать всю тяжесть, боль и страдания, перенесенные здесь, которые проявили всю силу духа, веры, воли и непреклонного мужества за борьбу против фашизма. Подобному же обхождению подвергались и женщины, помещенные в лагерь в 1939 году. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Галина Кравчук, старший научный сотрудник Березовского историко-краеведческого музея:

У нас есть такая книга «Они не встали на колени». Это 40 воспоминаний. И есть здесь воспоминания Искрик, которая была узницей концлагеря в Березе-Картузской.