Мужчин в концлагерях пытали и морили голодом. А как обращались с женщинами?

Сегодня мало кто расскажет о концлагере в Березе. Но воспоминания узников, сохранившиеся к нашему времени, могут показать всю тяжесть, боль и страдания, перенесенные здесь, которые проявили всю силу духа, веры, воли и непреклонного мужества за борьбу против фашизма. Подобному же обхождению подвергались и женщины, помещенные в лагерь в 1939 году. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».
Галина Кравчук, старший научный сотрудник Березовского историко-краеведческого музея:
У нас есть такая книга «Они не встали на колени». Это 40 воспоминаний. И есть здесь воспоминания Искрик, которая была узницей концлагеря в Березе-Картузской.
Из воспоминаний узницы Искрик, 1939 год: «В нашей партии было всего 90 женщин, в основном комсомольского возраста. Перед воротами концлагеря всех нас выстроили по двое в ряд и пропустили за воротами до большого трехэтажного здания сквозь двойной строй полициянтов с дубинками. Несколько странный вид избиения был для нас неожиданным и ужасным. Каждый полициянт старался обязательно ударить проходящую жертву дубинкой по голове или по спине. Особенно сильным истязаниям подвергались упавшие. То же самое происходило и на лестницах здания до третьего этажа».