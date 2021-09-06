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Мужчин в концлагерях пытали и морили голодом. А как обращались с женщинами?

06 сентября 2021 09:57
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Сегодня мало кто расскажет о концлагере в Березе. Но воспоминания узников, сохранившиеся к нашему времени, могут показать всю тяжесть, боль и страдания, перенесенные здесь, которые проявили всю силу духа, веры, воли и непреклонного мужества за борьбу против фашизма. Подобному же обхождению подвергались и женщины, помещенные в лагерь в 1939 году. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Мужчин в концлагерях пытали и морили голодом. А как обращались с женщинами?-1

Галина Кравчук, старший научный сотрудник Березовского историко-краеведческого музея:
У нас есть такая книга «Они не встали на колени». Это 40 воспоминаний. И есть здесь воспоминания Искрик, которая была узницей концлагеря в Березе-Картузской.

Мужчин в концлагерях пытали и морили голодом. А как обращались с женщинами?-3

Из воспоминаний узницы Искрик, 1939 год: «В нашей партии было всего 90 женщин, в основном комсомольского возраста. Перед воротами концлагеря всех нас выстроили по двое в ряд и пропустили за воротами до большого трехэтажного здания сквозь двойной строй полициянтов с дубинками. Несколько странный вид избиения был для нас неожиданным и ужасным. Каждый полициянт старался обязательно ударить проходящую жертву дубинкой по голове или по спине. Особенно сильным истязаниям подвергались упавшие. То же самое происходило и на лестницах здания до третьего этажа».

Мужчин в концлагерях пытали и морили голодом. А как обращались с женщинами?-5

Галина Кравчук:
К женщинам были те же требования, что и к мужчинам. Те же «бегом марш» и выполнение тех же упражнений. То есть различий не делалось.

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# История # общество # Галина Кравчук # Фотофакт

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