С 1 сентября в Беларуси ввели восемь новых документов. Что в них входит, кроме ID-карты и биометрического паспорта?

Ноу-хау в действии. С 1 сентября в Беларуси начали выдавать биометрические паспорта. Появилось восемь новых видов документов, содержащих биометрические данные, в том числе идентификационная карта гражданина и биометрический паспорт. ID-карты предназначены для удостоверения личности владельца только на территории нашей страны. А вот биометрические паспорта понадобятся для выезда за границу. Подробнее обо всем расскажет гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь, заместитель начальника управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома Игорь Щеснович. Поясните, пожалуйста, если надо будет поменять паспорт, то в обязательном ли порядке выдадут биометрический?

Игорь Щеснович, заместитель начальника управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома:

Нет, не в обязательном. Сегодня для граждан Республики Беларусь сохранена альтернатива, и при обращении за новым паспортом гражданин может выбрать, нужен ли ему биометрический документ либо он хочет сохранить и получить паспорт старого образца. А как выглядят документы?

Игорь Щеснович:

Идентификационная карта выглядит просто. Это пластиковая карточка размером привычной нам банковской карты. Биометрический паспорт – это книжка, такая же как наш действующий паспорт, только в нем находится поликарбонатная страница и электронный чип, на котором записаны биометрические данные. Преимущество заключается в том, что с ним ничего не случится и если мы, допустим, в воду окунем, то он будет работать?

Игорь Щеснович:

Будет работать. Преимущества идентификационной карты заключаются еще и в том, что сегодня Национальным центром электронных услуг анонсирована 51 административная процедура, которые можно осуществлять в электронном виде, и гражданин Республики Беларусь, не выходя из дома, может обращаться за выполнением этих процедур. И, конечно же, вопросы безопасности. Биометрические документы позволяют оперативно аутентифицировать личность и создавать условия, при которых на территорию Республики Беларусь не попадают преступники, которые замечены в международном терроризме. Но все-таки этот паспорт является платным. Во что он обойдется и куда за ним нужно обращаться?

Игорь Щеснович:

Для граждан Республики Беларусь получение идентификационной карты обойдется в полторы базовые величины, а биометрического паспорта – в две. Обращаться за ними нужно по месту постоянной регистрации, в подразделение по гражданству и миграции органов внутренних дел. Мы обсуждаем только ID-карты и биометрический паспорт, но ведь вышло восемь новых документов?

Игорь Щеснович:

Да, с 1 сентября будет действовать восемь биометрических документов. Это биометрический паспорт гражданина Республики Беларусь, служебные и дипломатические биометрические документы, проездной документ беженца, лица без гражданства, а также идентификационная карта гражданина Республики Беларусь, идентификационная карта лица без гражданства и идентификационный вид на жительство иностранного гражданина. Продолжая тему иностранных граждан, скажите, может ли такой житель получить только биометрический паспорт? Игорь Щеснович:

К сожалению, для иностранных граждан такая альтернатива, как для граждан Беларуси, недоступна, и они будут обязаны получать только биометрические документы. Вы уже поменяли?

Игорь Щеснович:

Еще нет, но первая задача – обеспечить должным образом прием граждан Республики Беларусь в подразделениях. Много людей уже поменяли? Игорь Щеснович:

Граждане обращаются. Система и люди готовились к большему наплыву, но сегодня все идет в спокойном режиме. Это планировалось заранее?