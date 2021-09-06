Откуда брали информацию и как выглядел концлагерь изнутри? Воспоминания заключённых из Берёзы-Картузской

Сегодня мало кто расскажет о концлагере в Березе. Но воспоминания узников, сохранившиеся до нашего времени, могут показать всю тяжесть, боль и страдания, перенесенные здесь, которые проявили всю силу духа, веры, воли и непреклонного мужества за борьбу против фашизма. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Из воспоминаний Владимира Коровая, находившегося в концлагере дважды, в 1936 и 1938 годах:

«Новички в лагере были почти единственным источником, откуда заключенные могли почерпнуть хоть какие-нибудь известия с воли. При первой возможности новичков забрасывали вопросами о том, что происходит в Испании, что слышно из СССР, о забастовках внутри страны. Случайно подхваченный кусок газеты долго ходил по рукам, пока на нем что-нибудь можно было разобрать».

Из воспоминаний Иосифа Живлюка, 1936 год:

«В лагере запрещено было разговаривать, курить и даже ходить. Все делалось по команде «бегом». На работу – бегом, в казарму – бегом, в столовую – бегом, в туалет – бегом. Не разрешалось получать посылки, а кормили очень плохо. Чувство голода не покидало нас. На обед отводилось несколько минут, в течение которых жидкий суп проглатывался мгновенно. Если у повара оставалось несколько черпаков супа, то полицейский давал команду: «Голодные, выступить вперед!» Узники бросились к повару. Но счастливчиков оказывалось два-три человека, а остальных полицейский угощал резиновой дубинкой. После ужина каждый заключенный становился по стойке «смирно» против своей постели и так стоял до 23 часов, до команды «бегом марш, спать».

Из воспоминаний Григория Счастного, находившегося в концлагере в 1939 году:

«Лагерь размещался в бывшем военном городке царского артиллерийского полка. Он был огорожен высоким дощатым забором, а поверх забора была протянута колючая проволока. На каждом углу забора имелись сторожевые вышки, на которых круглосуточно дежурили полицейские, вооруженные пулеметами. С наружной стороны лагерь охранялся конным патрулем. Здание, в котором содержались заключенные, имело дополнительную ограду из колючей проволоки. Кроме того, лагерный двор с помощью проволочных заграждений был разбит на отдельные секции».

Из воспоминаний Ивана Колесникова, находившегося в концлагере в 1938 году:

«В 1938 году положение узников-коммунистов намного ухудшилось. В концлагерь прислали большую группу уголовников-рецидивистов. Полицейские сколотили из них специальную команду «инструкторов». Инструкторы-уголовники находились в привилегированном положении: их не гоняли на тяжелые физические работы, не избивали, лучше кормили. Обязанности их заключались в том, чтобы следить за выполнением лагерного режима, докладывать о всех его нарушениях лагерной администрации и оказывать помощь полиции во время конвоирования узников или муштры. Наиболее ретивые и жестокие уголовники получили на вооружение дубинки и орудовали ими не хуже полицейских. Говорили, что «кровавая дорожка» была придумана уголовниками и построена под их руководством».

Из воспоминаний Владимира Коровая, находившегося в концлагере дважды, в 1936 и 1938 годах:

«Гоняли нас на работу и в усадьбу ксендза. Мы корчевали в его саду старые деревья, пилили их на дрова, носили воду, молотили рожь. Ксендз при этом располагался где-нибудь поблизости от конвоиров и покрикивал на нас не хуже полицейских. Сам он на нас руку не поднимал, но полицейским указывал, кого следует подогнать, и те с рвением бросались выполнять распоряжение святого отца».