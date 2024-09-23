В сеницкой школе открылся профильный класс «Юный прокурор» – чему учат ребят?

Растят патриотов и в Сеницкой средней школе № 2. Здесь открыли новый профильный класс «Юный прокурор». В его рядах 26 учеников. Это мотивированные ребята, которые в будущем хотели бы служить закону, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Они будут постигать основы юриспруденции, общаться с представителями ведомства и даже посещать выездные судебные заседания.

26 учеников сеницкой средней школы теперь будут изучать основы юриспруденции. Здесь открылся профильный класс.

Одного желания мало. Был тщательный отбор. В числе обязательных условий – балл не ниже 7 по обществоведению и английскому языку. Ребят ждут как теоретические занятия, так и практика. Также юные прокуроры будут дополнительно изучать отдельные дисциплины. Главное в обучении – постоянный контакт с действующими специалистами.

Дарья Авсюк, корреспондент:

В профильном классе ребята не только изучают основы юридической науки, но и погружаются в атмосферу настоящей профессиональной среды. Их форма, полностью соответствует униформе прокуроров. Так они могут почувствовать себя настоящими сотрудниками.