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В сеницкой школе открылся профильный класс «Юный прокурор» – чему учат ребят?

23 сентября 2024 14:22
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Растят патриотов и в Сеницкой средней школе № 2. Здесь открыли новый профильный класс «Юный прокурор». В его рядах 26 учеников. Это мотивированные ребята, которые в будущем хотели бы служить закону, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Они будут постигать основы юриспруденции, общаться с представителями ведомства и даже посещать выездные судебные заседания.

В сеницкой школе открылся профильный класс «Юный прокурор» – чему учат ребят?-2

26 учеников сеницкой средней школы теперь будут изучать основы юриспруденции. Здесь открылся профильный класс.

В сеницкой школе открылся профильный класс «Юный прокурор» – чему учат ребят?-4

Одного желания мало. Был тщательный отбор. В числе обязательных условий – балл не ниже 7 по обществоведению и английскому языку. Ребят ждут как теоретические занятия, так и практика. Также юные прокуроры будут дополнительно изучать отдельные дисциплины. Главное в обучении – постоянный контакт с действующими специалистами.

В сеницкой школе открылся профильный класс «Юный прокурор» – чему учат ребят?-6

Дарья Авсюк, корреспондент:
В профильном классе ребята не только изучают основы юридической науки, но и погружаются в атмосферу настоящей профессиональной среды. Их форма, полностью соответствует униформе прокуроров. Так они могут почувствовать себя настоящими сотрудниками.

В сеницкой школе открылся профильный класс «Юный прокурор» – чему учат ребят?-8

Егор Дорожко, заместитель прокурора Минского района:
Полученные знания в этом профильном классе позволят ребятам не только давать профильную оценку в повседневной жизни с правовой точки зрения, но и давать правильную оценку событиям в стране в целом.

Подробности в сюжете.

# Образование в Беларуси # Дарья Авсюк

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