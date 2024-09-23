Какие симптомы бывают у пневмонии и как её лечить? Узнали у врача о важных нюансах

Пневмония – это инфекционное воспалительное заболевание легких, которое часто вызвано различными видами бактерий, вирусов или грибков. Хотя пневмония может поражать любого человека, особенно это опасное состояние для детей, пожилых людей и лиц с ослабленной иммунной системой.
Екатерина Губич, врач-терапевт клиники «Мерси»:
Пневмонии бывают внебольничные и больничные госпитальные, также отдельно выделяют аспирационные пневмонии и пневмонии у лиц с тяжелым иммунодефицитом. Существуют факторы риска возникновения пневмонии – это вредные привычки, хронические заболевания органов дыхания, эпидемии гриппа, несанированная полость рта, декомпенсированный сахарный диабет, контакт с системами охлаждения воздуха и воды.
Симптомы пневмонии могут варьироваться в зависимости от типа возбудителя и состояния пациента, однако обычно включают: острую боль в груди, кашель с отделением мокроты, высокую температуру, затрудненное дыхание, слабость, сильную утомляемость и потерю аппетита. У детей и пожилых пациентов симптомы могут быть менее выраженными, что затрудняет диагностику.
Екатерина Губич:
При появлении высокой температуры и кашля с отхождением мокроты, боли в грудной клетке, одышке – важно обратиться к врачу-терапевту. Если заниматься самолечением, могут возникнуть осложнения и необходимость в лечении в стационаре.
Пневмония возникает, когда возбудитель попадает в легкие через воздушно-капельный путь. Риск развития пневмонии увеличивается у пациентов со слабой иммунной системой, хроническими заболеваниями, а также у курильщиков и лиц, работающих в загрязненной среде. Диагностика пневмонии, как правило, включает обследование, рентгенографию грудной клетки, анализ мокроты и общий анализ крови. В случае подтверждения диагноза больному требуется дополнительное обследование для определения типа возбудителя.
Екатерина Губич:
При осмотре врач слушает пациента и выслушивает хрипы над очагом поражения. Самый важный метод диагностики – лучевые исследования, рентгеноскопия органов грудной клетки в одной или двух проекциях. Также есть еще более чувствительный метод диагностики – компьютерная томография органов грудной клетки. Эти методы позволяют оценить динамику на фоне проводимого лечения, а также оценить полноту выздоровления.
Лечение пневмонии зависит от типа возбудителя и тяжести состояния пациента. Обычно включает применение антибиотиков, противовирусных препаратов или противогрибковых средств, а также симптоматическую терапию для облегчения кашля и жара. Кроме того, пациентам рекомендуются покой, достаточное питье и поддержание оптимального режима температуры.
Екатерина Губич:
Первое – это антибактериальная терапия, врач подбирает один или несколько антибиотиков в зависимости от возбудителя. Также при наличии трудно отходящей мокроты мы назначаем муколитики и отхаркивающие препараты. При наличии симптомов интоксикации, высокой температуры – жаропонижающие средства. После снятия интоксикации могут добавляться методы физиотерапевтического лечения – ингаляции, массаж. Важнейшим методом для специфической профилактики пневмонии может являться вакцинация против пневмококковой инфекции.
Пневмония – это серьезное заболевание, требующее своевременной диагностики, лечения и профилактики. Важно обратиться к врачу при первых признаках заболевания, чтобы предотвратить развитие осложнений и обеспечить быстрое выздоровление.
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