Какие симптомы бывают у пневмонии и как её лечить? Узнали у врача о важных нюансах

Пневмония – это инфекционное воспалительное заболевание легких, которое часто вызвано различными видами бактерий, вирусов или грибков. Хотя пневмония может поражать любого человека, особенно это опасное состояние для детей, пожилых людей и лиц с ослабленной иммунной системой.

Екатерина Губич, врач-терапевт клиники «Мерси»:

Пневмонии бывают внебольничные и больничные госпитальные, также отдельно выделяют аспирационные пневмонии и пневмонии у лиц с тяжелым иммунодефицитом. Существуют факторы риска возникновения пневмонии – это вредные привычки, хронические заболевания органов дыхания, эпидемии гриппа, несанированная полость рта, декомпенсированный сахарный диабет, контакт с системами охлаждения воздуха и воды. Симптомы пневмонии могут варьироваться в зависимости от типа возбудителя и состояния пациента, однако обычно включают: острую боль в груди, кашель с отделением мокроты, высокую температуру, затрудненное дыхание, слабость, сильную утомляемость и потерю аппетита. У детей и пожилых пациентов симптомы могут быть менее выраженными, что затрудняет диагностику. Екатерина Губич:

При появлении высокой температуры и кашля с отхождением мокроты, боли в грудной клетке, одышке – важно обратиться к врачу-терапевту. Если заниматься самолечением, могут возникнуть осложнения и необходимость в лечении в стационаре.