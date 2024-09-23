Почему дети становятся квадроберами? Ответила психолог

Оборотни с хвостами – так называют приверженцев квадробики, неофициального вида спорта, в основе которого лежат физические упражнения, имитирующие повадки животных. Дети и взрослые покупают костюмы зверей, создают группу в соцсети и устраивают сходки. Что это за движение и стоит ли его бояться? Чем можно заменить? Об этом поговорили с гостьей.

Виктория Протас, кризисный психолог:

Кто-то считает это новой субкультурой, кто-то считает это видом спорта, но истоки идут из Японии. Была такая ситуация, когда один японец много лет назад, работая дворником в зоопарке, обратил внимание на одну маленькую обезьянку, которая очень быстро двигалась. Он захотел точно так же. Поэтому он разработал ряд упражнений и попал в Книгу рекордов Гиннесса, пробежав на четвереньках 100-метровку за 15 секунд.

Юлия Самусенко, ведущая:

Чем это чревато для неподготовленной детской психики?

Виктория Протас:

Если нет коммуникации в семье, если родители это сразу запрещают, эта негативная реакция сразу говорит: да, мне нужно туда, я пойду в это направление.