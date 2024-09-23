Прямой эфир

Почему дети становятся квадроберами? Ответила психолог

23 сентября 2024 14:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Оборотни с хвостами – так называют приверженцев квадробики, неофициального вида спорта, в основе которого лежат физические упражнения, имитирующие повадки животных. Дети и взрослые покупают костюмы зверей, создают группу в соцсети и устраивают сходки. Что это за движение и стоит ли его бояться? Чем можно заменить? Об этом поговорили с гостьей.

В студии «Нового утра» на РТР-Беларусь – Виктория Протас, кризисный психолог.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Что это за течение? Откуда началось?

Почему дети становятся квадроберами? Ответила психолог-2

Виктория Протас, кризисный психолог:
Кто-то считает это новой субкультурой, кто-то считает это видом спорта, но истоки идут из Японии. Была такая ситуация, когда один японец много лет назад, работая дворником в зоопарке, обратил внимание на одну маленькую обезьянку, которая очень быстро двигалась. Он захотел точно так же. Поэтому он разработал ряд упражнений и попал в Книгу рекордов Гиннесса, пробежав на четвереньках 100-метровку за 15 секунд.

Юлия Самусенко, ведущая:
Чем это чревато для неподготовленной детской психики?

Виктория Протас:
Если нет коммуникации в семье, если родители это сразу запрещают, эта негативная реакция сразу говорит: да, мне нужно туда, я пойду в это направление. 

Подробности в видео

# Психология # Ольга Бурлакова # Александр Меженный # Юлия Самусенко

Другие новости рубрики

Все новости
В сеницкой школе открылся профильный класс «Юный прокурор» – чему учат ребят?
23 сентября 2024 14:22

В сеницкой школе открылся профильный класс «Юный прокурор» – чему учат ребят?

Какие симптомы бывают у пневмонии и как её лечить? Узнали у врача о важных нюансах
23 сентября 2024 14:20

Какие симптомы бывают у пневмонии и как её лечить? Узнали у врача о важных нюансах

За 2024-й в Минской области погибли 2 ребёнка в результате ДТП
23 сентября 2024 14:16

За 2024-й в Минской области погибли 2 ребёнка в результате ДТП