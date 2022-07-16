Юным репортёром из Латвии, который пообщался с Лукашенко, заинтересовались на родине. Там парня записали в предатели

То, что к нашему «Славянскому базару» приковано пристальное внимание за рубежом, ярко демонстрирует скандал, который разгорелся в соседней Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там юных репортеров, которые брали интервью у Президента Беларуси в Витебске, приравнивают чуть ли не к изменникам родины, а заодно и преподавателей академии телевидения, которую приказано закрыть.

Господин Президент, у нас на радио есть авторская программа «Номер 1, или формула успеха». Так как вы сказали, что президентами не становятся, президентами рождаются, расскажите нам, какая формула успеха у Александра Григорьевича Лукашенко как человека, личности, отца и дедушки?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Какая формула успеха? Родившись президентом – вот и вся формула успеха. Я действительно не шутил, когда говорил, что президентами рождаются, потому что у будущего президента от природы должна быть определенная интуиция, определенное чувство, которое его никогда в жизни не подведет. Это в жизни не приобретешь, это должно быть у тебя от природы. Если этого нет, как у некоторых сейчас западных политиков, глав государств, в том числе, к сожалению, и у наших соседей, тогда и президента нет. Слава богу, что там президенты не обладают теми полномочиями по Конституции, как в Беларуси, ибо была бы беда.

Что касается исполнения моих обязанностей личных (отца, дедушки и так далее) – ты меня поставил в затруднительное положение, я как-то над этим не думал. Как все. Как твои родители, твой дедушка, твоя бабушка. Они себя ведут таким образом, как и я. Как обычный человек. Только времени у меня меньше на моих детей и внуков. Все как обычно. Это тоже главное для президента – быть таким, как все люди.