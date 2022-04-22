Подозреваемыми по делу о сером импорте продуктов в Беларусь проходят 12 человек. Как устроена схема?

Новости Беларуси. Финансовая милиция Комитета госконтроля Беларуси раскрыла теневые поставки продовольствия в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Товар, в основном овощи, орехи и сухофрукты, закупался за рубежом без каких-либо сопроводительных документов. Далее уже в Беларуси серый импорт оформлялся на фиктивные компании в обход налогов. Впоследствии контрафакт попадал на полки крупных магазинов по всей стране. Подробности громкого дела в материале Сергея Шуманского.

Азербайджанские помидоры, египетская картошка, турецкие кабачки и российские яблоки. Полки белорусских магазинов, несмотря на западные санкции, явно не пустуют. Конечно, цены на импортные овощи и фрукты, особенно в «несезон», заметно выше, чем на собственные продукты. Но таковы условия рынка. Впрочем, далеко не все импортеры в поисках прибыли готовы играть по правилам. Финансовая милиция Комитета госконтроля накануне раскрыла крупную сеть посредников серого бизнеса. Они считали, это выгоднее, чем легальный доход. Кто еще замешан в деле о сером импорте продуктов в Беларусь? Подробнее.

Овощи, орехи и сухофрукты без сертификатов качества и сопроводительных документов за наличку покупали за границей, а затем фурами ввозили в нашу страну. Нелегальные продукты хранили на складах нечистых на руку импортеров, а впоследствии контрафакт попадал на полки крупных магазинов по всей стране.