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Подозреваемыми по делу о сером импорте продуктов в Беларусь проходят 12 человек. Как устроена схема?

22 апреля 2022 16:54
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Новости Беларуси. Финансовая милиция Комитета госконтроля Беларуси раскрыла теневые поставки продовольствия в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Товар, в основном овощи, орехи и сухофрукты, закупался за рубежом без каких-либо сопроводительных документов. Далее уже в Беларуси серый импорт оформлялся на фиктивные компании в обход налогов. Впоследствии контрафакт попадал на полки крупных магазинов по всей стране.

Подробности громкого дела в материале Сергея Шуманского.

Подозреваемыми по делу о сером импорте продуктов в Беларусь проходят 12 человек. Как устроена схема?-1

Азербайджанские помидоры, египетская картошка, турецкие кабачки и российские яблоки. Полки белорусских магазинов, несмотря на западные санкции, явно не пустуют. Конечно, цены на импортные овощи и фрукты, особенно в «несезон», заметно выше, чем на собственные продукты. Но таковы условия рынка. Впрочем, далеко не все импортеры в поисках прибыли готовы играть по правилам. Финансовая милиция Комитета госконтроля накануне раскрыла крупную сеть посредников серого бизнеса.

Они считали, это выгоднее, чем легальный доход. Кто еще замешан в деле о сером импорте продуктов в Беларусь? Подробнее.

Подозреваемыми по делу о сером импорте продуктов в Беларусь проходят 12 человек. Как устроена схема?-4

Овощи, орехи и сухофрукты без сертификатов качества и сопроводительных документов за наличку покупали за границей, а затем фурами ввозили в нашу страну. Нелегальные продукты хранили на складах нечистых на руку импортеров, а впоследствии контрафакт попадал на полки крупных магазинов по всей стране.

Подозреваемыми по делу о сером импорте продуктов в Беларусь проходят 12 человек. Как устроена схема?-7

На данный момент подозреваемыми по уголовному делу проходят 12 человек. В офисах и квартирах фигурантов обнаружены и изъяты документы, печати и компьютерная техника. Доказательная база – стопроцентная. Да и сами они дают признательные показания и готовы полностью возместить причиненный ущерб.

Подозреваемыми по делу о сером импорте продуктов в Беларусь проходят 12 человек. Как устроена схема?-10

В свою очередь в КГК предлагают всем причастным к незаконной деятельности махинаторам добровольно сдаться в финансовую милицию. Все же чистосердечное признание и содействие следствию намного облегчит дальнейшую участь мошенников.

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# Контрабанда # общество # Сергей Шуманский # Фотофакт

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