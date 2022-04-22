Я увидел сущность, которая состояла из чёрного дыма. Олег Орлов рассказал, как и почему стал художником

Художники, артисты, писатели. В обществе бытует мнение, что люди творческих профессий не могут иметь большой доход и обеспечивать себе жизнь. О том, можно ли заработать на искусстве и как оценивают белорусский арт-рынок, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Олег, я читала, что картины вы начали писать после клинической смерти.

Олег Орлов, художник, музыкант, член Либерально-демократической партии Беларуси:

Да. Юлия Самусенко:

Меня этот факт очень удивил. На самом деле похоже на такую очень красивую историю. Так ли это на самом деле? Олег Орлов:

История красивая, знаете, когда началась? Когда зажили раны. А сразу на спортивном велосипеде в бетонную плиту головой – это невесело было. Мой друг, который служил в охране Кремля, в спецназе, ехал со мной. Он меня вернул к жизни, сломал мне пару ребер. Где-то 60-40 секунд пульса не было. Скажу так, я никогда не думал, что буду художником. Юлия Самусенко:

То есть это все случилось после истории?