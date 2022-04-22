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Я увидел сущность, которая состояла из чёрного дыма. Олег Орлов рассказал, как и почему стал художником

22 апреля 2022 15:44
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Художники, артисты, писатели. В обществе бытует мнение, что люди творческих профессий не могут иметь большой доход и обеспечивать себе жизнь. О том, можно ли заработать на искусстве и как оценивают белорусский арт-рынок, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:  
Олег, я читала, что картины вы начали писать после клинической смерти.  

Я увидел сущность, которая состояла из чёрного дыма. Олег Орлов рассказал, как и почему стал художником-1

Олег Орлов, художник, музыкант, член Либерально-демократической партии Беларуси:  
Да.  

Юлия Самусенко:  
Меня этот факт очень удивил. На самом деле похоже на такую очень красивую историю. Так ли это на самом деле?  

Олег Орлов:  
История красивая, знаете, когда началась? Когда зажили раны. А сразу на спортивном велосипеде в бетонную плиту головой – это невесело было. Мой друг, который служил в охране Кремля, в спецназе, ехал со мной. Он меня вернул к жизни, сломал мне пару ребер. Где-то 60-40 секунд пульса не было. Скажу так, я никогда не думал, что буду художником.  

Юлия Самусенко:  
То есть это все случилось после истории?  

Я увидел сущность, которая состояла из чёрного дыма. Олег Орлов рассказал, как и почему стал художником-4

Олег Орлов:  
Да. Через неделю я просто проснулся от ужаса какого-то, что кроме меня, маленького ребенка и жены, в комнате есть еще что-то. Я увидел эту сущность, как человека, которая состояла из черного дыма. Растворилась – и все. У меня просто перед глазами красная бегущая строка: я художник. Лег спать. А у меня были краски. Мне мой дедушка привез, потому что, когда я разбился – хоть чем-то займись, делай хоть что-то. Я там что-то мазал, но мне это неинтересно было. Я сделал портрет этой сущности. И я не помню, как это сделал. Потом, когда очень профессиональные художники это увидели, сказали: «А где ты учился?» Там все в порядке по цвету, композиции. Потом я стал видеть, как слайды, все эти картинки. Это существа, которые находятся в секунде от нас. Рядом с нами, но мы их не видим. Потом начались знакомства с Джуной Давиташвили, с нашими колдунами, шаманами.  

Советский Союз и наше время. Когда у белорусских артистов было больше возможностей заработать хороший гонорар – подробнее здесь.  

# Художник # общество # Юлия Самусенко # Олег Орлов # Джуна Давиташвили # Фотофакт

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