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«Конкретно роль была – документооборот». В чём признался задержанный по делу о сером импорте продуктов в Беларусь

22 апреля 2022 13:41
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Новости Беларуси. Финансовая милиция Комитета госконтроля Беларуси раскрыла теневые поставки продовольствия в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Товар, в основном овощи, орехи и сухофрукты, закупался за рубежом без каких-либо сопроводительных документов.

«Конкретно роль была – документооборот». В чём признался задержанный по делу о сером импорте продуктов в Беларусь-1

Далее, уже в Беларуси, серый импорт оформлялся на фиктивные компании в обход налогов. Впоследствии контрафакт попадал на полки крупных магазинов по всей стране (подробнее здесь).

«Конкретно роль была – документооборот». В чём признался задержанный по делу о сером импорте продуктов в Беларусь-4

Задержанный:
Конкретно роль была – документооборот, скажем так, взаимодействие с некими банковскими структурами, расставление печатей, подписей на документах, которые потом использовались для уклонения от налогов и обналичивания денежных средств. Печати были фиктивные.

«Конкретно роль была – документооборот». В чём признался задержанный по делу о сером импорте продуктов в Беларусь-7

Преступная схема работала с 2021 года. Ущерб за незаконную деятельность составил более 4 миллионов рублей. На данный момент подозреваемыми по уголовному делу проходят 12 человек. Все они дают признательные показания и готовы возместить причиненный ущерб.

# Контрабанда # общество # Дмитрий Дягилев # Фотофакт

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