«Конкретно роль была – документооборот». В чём признался задержанный по делу о сером импорте продуктов в Беларусь

Новости Беларуси. Финансовая милиция Комитета госконтроля Беларуси раскрыла теневые поставки продовольствия в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Товар, в основном овощи, орехи и сухофрукты, закупался за рубежом без каких-либо сопроводительных документов.

Далее, уже в Беларуси, серый импорт оформлялся на фиктивные компании в обход налогов. Впоследствии контрафакт попадал на полки крупных магазинов по всей стране (подробнее здесь).

Задержанный:

Конкретно роль была – документооборот, скажем так, взаимодействие с некими банковскими структурами, расставление печатей, подписей на документах, которые потом использовались для уклонения от налогов и обналичивания денежных средств. Печати были фиктивные.