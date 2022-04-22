«Конкретно роль была – документооборот». В чём признался задержанный по делу о сером импорте продуктов в Беларусь
Новости Беларуси. Финансовая милиция Комитета госконтроля Беларуси раскрыла теневые поставки продовольствия в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Товар, в основном овощи, орехи и сухофрукты, закупался за рубежом без каких-либо сопроводительных документов.
Далее, уже в Беларуси, серый импорт оформлялся на фиктивные компании в обход налогов. Впоследствии контрафакт попадал на полки крупных магазинов по всей стране (подробнее здесь).
Задержанный:
Конкретно роль была – документооборот, скажем так, взаимодействие с некими банковскими структурами, расставление печатей, подписей на документах, которые потом использовались для уклонения от налогов и обналичивания денежных средств. Печати были фиктивные.
Преступная схема работала с 2021 года. Ущерб за незаконную деятельность составил более 4 миллионов рублей. На данный момент подозреваемыми по уголовному делу проходят 12 человек. Все они дают признательные показания и готовы возместить причиненный ущерб.