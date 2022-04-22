«Возбуждено 6 уголовных дел». Как на полки белорусских магазинов попали продукты, замешанные в преступных схемах?
Новости Беларуси. Финансовая милиция Комитета госконтроля Беларуси раскрыла теневые поставки продовольствия в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Товар, в основном овощи, орехи и сухофрукты, закупался за рубежом без каких-либо сопроводительных документов. Далее, уже в Беларуси, серый импорт оформлялся на фиктивные компании в обход налогов. Впоследствии контрафакт попадал на полки крупных магазинов по всей стране.
Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси:
Данная схема работы позволяла импортерам необоснованно завышать стоимость приобретенного товара, не уплачивая в бюджет налоги и тем самым ложа сверхприбыль себе в карман. Получаемая коммерсантами прибыль в итоге формировалась из бюджета обычного покупателя, который покупал в магазинах плодоовощную продукцию, орехи и сухофрукты.
Департаментом финансовых расследований уже возбуждено шесть уголовных дел по разным частям статьи 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Уклонение от уплаты налогов».
Чтобы обналичить прибыль, коммерсанты пользовались услугами липовых финансистов. За фиктивные документы и «черный нал» лжепредприниматели просили до 20 % от общей суммы.
«Конкретно роль была – документооборот». В чем признался задержанный по делу о сером импорте продуктов в Беларусь, читайте здесь.
Преступная схема работала с 2021 года. Ущерб за незаконную деятельность составил более 4 миллионов рублей. На данный момент подозреваемыми по уголовному делу проходят 12 человек. Все они дают признательные показания и готовы возместить причиненный ущерб.