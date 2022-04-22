Прямой эфир

«Возбуждено 6 уголовных дел». Как на полки белорусских магазинов попали продукты, замешанные в преступных схемах?

22 апреля 2022 14:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Финансовая милиция Комитета госконтроля Беларуси раскрыла теневые поставки продовольствия в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Товар, в основном овощи, орехи и сухофрукты, закупался за рубежом без каких-либо сопроводительных документов. Далее, уже в Беларуси, серый импорт оформлялся на фиктивные компании в обход налогов. Впоследствии контрафакт попадал на полки крупных магазинов по всей стране.

«Возбуждено 6 уголовных дел». Как на полки белорусских магазинов попали продукты, замешанные в преступных схемах?-1

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси:
Данная схема работы позволяла импортерам необоснованно завышать стоимость приобретенного товара, не уплачивая в бюджет налоги и тем самым ложа сверхприбыль себе в карман. Получаемая коммерсантами прибыль в итоге формировалась из бюджета обычного покупателя, который покупал в магазинах плодоовощную продукцию, орехи и сухофрукты.

Департаментом финансовых расследований уже возбуждено шесть уголовных дел по разным частям статьи 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Уклонение от уплаты налогов».

«Возбуждено 6 уголовных дел». Как на полки белорусских магазинов попали продукты, замешанные в преступных схемах?-4

Чтобы обналичить прибыль, коммерсанты пользовались услугами липовых финансистов. За фиктивные документы и «черный нал» лжепредприниматели просили до 20 % от общей суммы.

«Конкретно роль была – документооборот». В чем признался задержанный по делу о сером импорте продуктов в Беларусь, читайте здесь.

«Возбуждено 6 уголовных дел». Как на полки белорусских магазинов попали продукты, замешанные в преступных схемах?-7

Преступная схема работала с 2021 года. Ущерб за незаконную деятельность составил более 4 миллионов рублей. На данный момент подозреваемыми по уголовному делу проходят 12 человек. Все они дают признательные показания и готовы возместить причиненный ущерб.

# Контрабанда # общество # Дмитрий Дягилев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Количество несчастных случаев снизилось на треть. В Минской области подвели итоги работы ОСВОД
22 апреля 2022 13:47

Количество несчастных случаев снизилось на треть. В Минской области подвели итоги работы ОСВОД

«Конкретно роль была – документооборот». В чём признался задержанный по делу о сером импорте продуктов в Беларусь
22 апреля 2022 13:41

«Конкретно роль была – документооборот». В чём признался задержанный по делу о сером импорте продуктов в Беларусь

«Личный фаворит – обувь из натуральной кожи». Телеведущая СТВ о любимых моделях «Марко»
22 апреля 2022 13:35

«Личный фаворит – обувь из натуральной кожи». Телеведущая СТВ о любимых моделях «Марко»