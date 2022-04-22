«Возбуждено 6 уголовных дел». Как на полки белорусских магазинов попали продукты, замешанные в преступных схемах?

Новости Беларуси. Финансовая милиция Комитета госконтроля Беларуси раскрыла теневые поставки продовольствия в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Товар, в основном овощи, орехи и сухофрукты, закупался за рубежом без каких-либо сопроводительных документов. Далее, уже в Беларуси, серый импорт оформлялся на фиктивные компании в обход налогов. Впоследствии контрафакт попадал на полки крупных магазинов по всей стране.

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси:

Данная схема работы позволяла импортерам необоснованно завышать стоимость приобретенного товара, не уплачивая в бюджет налоги и тем самым ложа сверхприбыль себе в карман. Получаемая коммерсантами прибыль в итоге формировалась из бюджета обычного покупателя, который покупал в магазинах плодоовощную продукцию, орехи и сухофрукты.

Департаментом финансовых расследований уже возбуждено шесть уголовных дел по разным частям статьи 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Уклонение от уплаты налогов».