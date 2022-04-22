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Ущерб составил более 4 млн рублей. В Беларуси раскрыли серую схему поставки продовольствия из России

22 апреля 2022 10:51
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Новости Беларуси. Финансовая милиция Комитета госконтроля раскрыла теневые поставки продовольствия в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ущерб составил более 4 млн рублей. В Беларуси раскрыли серую схему поставки продовольствия из России-1

Товар, в основном овощи, орехи и сухофрукты, закупался в России без каких-либо сопроводительных документов. Далее, уже в Беларуси, серый импорт оформлялся на фиктивные компании в обход налогов. Эта схема работала с 2021 года. Ущерб за незаконную деятельность составил более 4 миллионов рублей.

Ущерб составил более 4 млн рублей. В Беларуси раскрыли серую схему поставки продовольствия из России-4

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси:
Поскольку продукция приобреталась коммерческими структурами за наличные денежные средства, им необходимы были документы на приобретенный товар, а полученные от магазина в безналичном порядке денежные средства следовало обналичить. В этой связи они пользовались услугами финансистов, которые готовили фиктивные документы о якобы приобретении товара, а также осуществляли обналичивание денежных средств. Сумма вознаграждения за оказанные услуги достигала до 20 % от суммы обналиченных денежных средств. Данная схема работы позволяла импортерам необоснованно завышать стоимость приобретенного товара, не уплачивая в бюджет налоги и тем самым ложа сверхприбыль себе в карман.

Ущерб составил более 4 млн рублей. В Беларуси раскрыли серую схему поставки продовольствия из России-7

На данный момент задержаны 12 человек. Все они дают признательные показания и готовы возместить причиненный ущерб. Максимальное наказание за данное преступление – до 12 лет лишения свободы.

# Контрабанда # происшествия # Дмитрий Дягилев # Фотофакт

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