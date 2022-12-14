«Как-то им помочь». Рождественский бал БГУ помогает собрать средства на поддержку тяжелобольных детей

Новости Беларуси. Дамы в вечерних платьях, кавалеры в строгих смокингах и костюмах. Традиционный Рождественский благотворительный бал прошел в БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

100 юношей и девушек закружились в вальсе под ритмы нестареющей классики. Затем танцевальные навыки продемонстрировали дебютанты: первокурсницы филфака и курсанты военного факультета. В музыкальной программе были и номера эстрадных артистов.

Яна Стрелковская, руководитель Рождественского благотворительного бала: Ребенка мы выбираем. Обычно заходим на какой-то фонд. В этом году это фонд «Дом ангела». И смотрим, у каких детей плохо идет набор средств. И стараемся благодаря своему пиару и своему мероприятию как-то им помочь.

Артем Мозоль, студент БГУ:

Мы ожидаем провести хороший вечер в компании красивых людей, потому что не каждый раз доведется побывать на балу, тем более от БГУ. Потому что мы первокурсники, учимся всего три месяца пока что. И очень впечатляюще на самом деле.

Ксения Распопова, студентка БГУ:

Мы взволнованы, потому что мы решили поучаствовать в «Короле и королеве бала». Думаю, у нас все получится. Конечно, ждем веселого вечера, интересного времяпровождения и хорошей компании.