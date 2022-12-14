«Это очень ценил Президент». Наталья Эйсмонт передала слова главы государства родным и близким Николая Щёкина

Новости Беларуси. В Минске простились с Николаем Щекиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известного белорусского ученого, публициста, общественного деятеля не стало на 50-м году жизни. Проводить его в последний путь пришли те, кому он был близок и дорог. Подробнее.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

По поручению главы государства от его имени родным и близким Николая Сергеевича я передала соболезнования, слова поддержки. И благодарность за смелую, открытую, честную позицию, которая всегда у него была. В том числе в непростые времена, когда каждый голос был слышен, каждый голос был важен. Много Николай Сергеевич выступал публично, взаимодействовал с нашими государственными СМИ. Это всегда было очень глубоко и очень емко. Это очень ценил Президент.