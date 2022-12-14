«Это очень ценил Президент». Наталья Эйсмонт передала слова главы государства родным и близким Николая Щёкина
Новости Беларуси. В Минске простились с Николаем Щекиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известного белорусского ученого, публициста, общественного деятеля не стало на 50-м году жизни. Проводить его в последний путь пришли те, кому он был близок и дорог. Подробнее.
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
По поручению главы государства от его имени родным и близким Николая Сергеевича я передала соболезнования, слова поддержки. И благодарность за смелую, открытую, честную позицию, которая всегда у него была. В том числе в непростые времена, когда каждый голос был слышен, каждый голос был важен. Много Николай Сергеевич выступал публично, взаимодействовал с нашими государственными СМИ. Это всегда было очень глубоко и очень емко. Это очень ценил Президент.
Ольга Шпилевская, директор представительства межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси:
К сожалению, уходят такие люди. К сожалению, уходят люди, которые являются патриотами своей страны. Он это доказывал постоянно. Нам часто приходилось встречаться в «Клубе редакторов». На самом деле это человек, который имел свою точку зрения, ее отстаивал, который безумно любил страну, в которой живет. Поэтому нам его будет очень не хватать.
Подписывайтесь на нас в Telegram!