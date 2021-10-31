Как провести экспресс-тест на антиген к коронавирусу и дадут ли больничный, если он положительный? Показываем, как он работает

Новости Беларуси. О разработке наших ученых. Тесты на антиген к коронавирусу скоро появятся в аптеках. Только не путайте с экспресс-тестами на антитела, которые можно купить в любом гипермаркете, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Новинка, по сути, представляет собой аналог ПЦР-теста. Сделать его можно будет не выходя из дома и получить результат всего за 10 минут. Как правильно провести испытание и насколько оно точное? В студии программы «Неделя» на СТВ Екатерина Плаксицкая, младший научный сотрудник Академии наук.

Илона Волынец, СТВ:

Вы пришли к нам не с пустыми руками. Я так понимаю, это и есть ваша разработка – тот самый экспресс-тест на антиген. О том, из чего состоит экспресс-тест на антиген и как его применять Екатерина Плаксицкая, младший научный сотрудник Академии наук:

Да, все верно. Илона Волынец:

Давайте, как это сейчас модно, начнем распаковку. Параллельно рассказывайте, что здесь в наличии, что внутри. Екатерина Плаксицкая:

В данный экспресс-тест у нас входят: стерильный тампон, экстракционная пробирка с насадкой и буферный раствор. Также – самая важная составляющая – это тестовая кассета. Илона Волынец:

Совсем скоро любой белорус сможет прийти в аптеку, приобрести такую упаковочку и дома сделать себе экспресс-тест.

Екатерина Плаксицкая:

Да, упаковочка, скорее всего, будет отличаться, но составляющая ее будет именно такой. Илона Волынец:

Я предлагаю (там же вроде бы 10 минут надо на результат), может, проведем тогда сразу исследование для того, чтобы в конце беседы уже подвести итог. Екатерина Плаксицкая:

Давайте проведем. Я вскрываю. Для начала перед эксплуатацией данный экспресс-тест надо выдержать при комнатной температуре, чтобы он был 18-25 градусов. Когда мы уже изъяли из упаковки тестовую кассету, то ее желательно использовать в течение часа. Только что мы ее изъяли. Самое интересное – это пробоподготовка.

Илона Волынец:

Эта процедура настолько уже, наверное, для всех привычная, что никого не пугает. Но желательно, наверное, чтобы дома кто-то помогал? Или самостоятельно тоже с этим легко справиться? Екатерина Плаксицкая:

Самостоятельно можно справиться – в инструкции все описано. Голову надо запрокинуть на 45-70 градусов. Сначала нам надо подготовить экстракционную пробирку, то есть буферный раствор необходимо весь перенести в эту экстракционную пробирку, куда мы и будем опускать наш образец. Все вскрывается очень легко. Весь объем уже отмерен. Переносим в экстракционную пробирку. Теперь самое интересное.

Проворачиваем пять раз. Теперь опускаем наш тампон на донышко. И круговыми движениями раз шесть надо обернуть в течение 20 секунд, чтобы максимально все перешло в наш буферный раствор.

Илона Волынец:

Предположим, человек в домашних условиях делает себе такой тест и получает положительный результат. В таком случае можно ли позвонить своему руководителю на работе и сказать: «У меня коронавирус, я не приду на работу»? Является ли положительный результат экспресс-теста основанием для того, чтобы пойти на больничный? Екатерина Плаксицкая:

Если у вас очень добрый начальник, то, конечно, можно. Но вообще необходимо, конечно же, обратиться за медпомощью. Специалист должен сопоставить все симптомы, должен посмотреть, и, конечно, желательно подтвердить таким же либо другим методом еще раз ваш результат. Затем уже, как мы знаем, на работу можно не выходить, если есть больничный лист. Только в медучреждении могут его выдать. Илона Волынец:

Дальше надо еще какие-то манипуляции проводить?

Екатерина Плаксицкая:

Нет. Дальше мы пальцами, так как у нас экстракционная пробирка – очень мягкая, отжимаем наш тампон, постепенно его изымаем, чтобы увеличить концентрацию (при наличии, конечно, антигена). И его можем уже убирать. Надеваем насадку и на экспресс-кассету, где область S, мы должны капнуть три капли (это будет около 80 микролитров). Все, пока что мы можем оставить.

Илона Волынец:

Чем-то похоже на тест на беременность, да? Екатерина Плаксицкая:

Да. Это все тот же принцип работы. Илона Волынец:

Знаю, что у вас есть еще одна разработка, которая помимо коронавирусной инфекции поможет определять еще и грипп. Об экспресс-тестах, которые помогут выявить грипп

Екатерина Плаксицкая:

Да, есть у нас такая разработка, но пока еще только на начальной стадии. Здесь принцип такой же. С правой стороны у нас определение антигена на COVID. Это контрольная линия. Как вы видите, образец был взят у больного человека. А с левой стороны тоже контрольная линия и определение гриппа типов А и В. В данном случае очень интересно, что человек болеет и гриппом, и коронавирусом. Это, конечно, тоже надо знать и при лечении, при дальнейшем течении заболевания его более тщательно контролировать.

Мы сотрудничаем с такими странами, как Россия, Украина, Китай и Чехия. Илона Волынец:

Чем отличается новая разработка экспресс-теста на антиген от того, что мы привыкли видеть в аптеках, магазинах? Тут речь идет о том, что это экспресс-тест на антитела. То есть болеем мы в данный момент коронавирусом или не болеем, мы не можем определить? Экспресс-тест лучше всего проводить на 12-14 день заболевания с начала появления симптомов Екатерина Плаксицкая:

На антитела. Если мы сейчас рассматриваем тест, то надо понимать, что иммуноглобулины М вырабатываются на 3-5 день заболевания. Что касается G, то это идет 6-10 день. Данный экспресс-тест лучше всего проводить на 12-14 день заболевания с начала появления каких-либо симптомов. Соответственно, у нас время уходит, мы контактируем с другими людьми, не зная, есть ли у нас данное заболевание. Его лучше использовать уже после протекания заболевания, чтобы узнать, действительно был COVID или нет, если никакого теста вам не проводили в медицинском учреждении. Также кто отслеживает свой титр иммуноглобулина М либо после перенесенного заболевания, либо после вакцинации. И также для того, чтобы знать свой результат. Что касается именно антигена, антиген – это любое вещество, которое попадает в наш организм и принимается как чужеродное, на которое начинают вырабатываться именно те антитела, о которых мы только что разговаривали. Что касается антигена, конечно же, его можно распознать гораздо раньше. Илона Волынец:

Скептики скажут: эти тесты все равно ничего не показывают. Главный вопрос: насколько точен результат? По положительным результатам тест точен на 97,8 %, по отрицательным – на 100 %

Екатерина Плаксицкая:

Что касается именно экспресс-теста на антиген, который сейчас появится в продаже, по положительным результатам он точен на 97,8 %, по отрицательным результатам – на 100 %. По воспроизводимости результатов, что касается одной серии – это 99 %, в разных сериях – 97 %. Я считаю, что это очень хороший показатель. Илона Волынец:

Сколько человек работало над созданием этих тестов? Екатерина Плаксицкая:

На создание этих тестов было задействовано все предприятие. Но непосредственно в научном отделе было около 5-7 человек. Илона Волынец:

И вы среди них? Екатерина Плаксицкая:

Да.