«Подглядывая за чьей-то жизнью в Instagram». Вот почему ревность – это не только про любовь

Любить и бояться потерять. Иногда ревность превращается в паранойю и начинает мешать жить. О том, где грань между нормальным проявлением этого чувства и реальной проблемой, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Любить и бояться потерять. Иногда ревность превращается в паранойю и начинает мешать жить. О том, где грань между нормальным проявлением этого чувства и реальной проблемой, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Андрей Туровец, семейный психолог:
Ревность – это всегда продукты дефицита. Дефицита чего-либо. Конечно, дефицита любви – в первую очередь, дефицита внимания – во вторую, третью очередь. Дефицита времени, которое мы тратим на детей, друг на друга.
Корни детской ревности чаще всего лежат в так называемом сценарном процессе. Мы думаем, что ведем себя спонтанно, творчески, хаотично, как хотим – это совершенно не правда. Большинство из нас ведет себя по сценарию определенному, который хранится в подсознании. Если там прошита тема ревности, она в той или иной форме обязательно себя проявит. Необязательно это будет ревность к супругу или супруге. Это может быть ревность в трудовом коллективе к чьим-то успехам, зависть.
Посмотрите, сегодня социальные сети дают нам много ярких примеров, когда, подглядывая за чьей-то жизнью в Instagram, люди сходят с ума в буквальном смысле этого слова. У меня есть несколько клиенток, которые просто на грани помешательства от того, что какая-то женщина, абсолютно им неизвестная…
Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:
То есть красивая инстаграмная картинка – это зло?
Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Чужой успех заставляет?
Андрей Туровец:
Да, они ревнуют очень глубоко. И это реальные жизненные драмы, травмы. Но все начинается с детства.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
То есть все-таки чувство дефицита?
Андрей Туровец:
Да, в основе лежит дефицит – нехватка чего-либо. И убеждение базовое: я не в порядке, но, наверное, другие люди в порядке. Мир, наверное, в порядке. Если я что-то сделаю, то мне это достанется.
Алеся Лакина:
То есть ревность – это ненормально, насколько я понимаю с ваших слов?
Андрей Туровец:
Понимаете, иногда она украшает жизнь. Многие женщины восхищаются, если мужчина их ревнует. Они думают, что это признак особого к ним отношения. Но, когда это переходит в патологические формы, флер развеивается романтики. В целом, в большей степени ревность – это ближе к патологии, чем, конечно, к норме.
Если посмотреть на тему ревности более широко, то это не признак незрелости какой-то патологической. Но это площадка для роста. На этой теме можно очень хорошо личностно вырасти. Если такая возможность вам представилась, воспользуйтесь ей. Обычно после этого ревность проходит.
Александра Каштанова:
Что нужно делать? Подавить в себе это чувство? То есть включать какой-то интеллект эмоциональный или что делать?
Андрей Туровец:
Ни в коем случае. Надо его раскрыть. Раскрыть его уместно – в уместной форме, в уместном месте. Возможно, с помощью специалиста. Если есть патологический треугольник, то есть целительный треугольник: психолог, супруг, супруга, например. И в этом треугольнике можно очень хорошо порешать вопросы ревности в том числе.
«Может быть, до первой слабины?» Вот на каких условиях возможна дружба между мужчиной и женщиной – подробнее здесь.