«Подглядывая за чьей-то жизнью в Instagram». Вот почему ревность – это не только про любовь

Любить и бояться потерять. Иногда ревность превращается в паранойю и начинает мешать жить. О том, где грань между нормальным проявлением этого чувства и реальной проблемой, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Андрей Туровец, семейный психолог:

Ревность – это всегда продукты дефицита. Дефицита чего-либо. Конечно, дефицита любви – в первую очередь, дефицита внимания – во вторую, третью очередь. Дефицита времени, которое мы тратим на детей, друг на друга. Корни детской ревности чаще всего лежат в так называемом сценарном процессе. Мы думаем, что ведем себя спонтанно, творчески, хаотично, как хотим – это совершенно не правда. Большинство из нас ведет себя по сценарию определенному, который хранится в подсознании. Если там прошита тема ревности, она в той или иной форме обязательно себя проявит. Необязательно это будет ревность к супругу или супруге. Это может быть ревность в трудовом коллективе к чьим-то успехам, зависть. Посмотрите, сегодня социальные сети дают нам много ярких примеров, когда, подглядывая за чьей-то жизнью в Instagram, люди сходят с ума в буквальном смысле этого слова. У меня есть несколько клиенток, которые просто на грани помешательства от того, что какая-то женщина, абсолютно им неизвестная…

Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:

То есть красивая инстаграмная картинка – это зло? Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Чужой успех заставляет? Андрей Туровец:

Да, они ревнуют очень глубоко. И это реальные жизненные драмы, травмы. Но все начинается с детства. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

То есть все-таки чувство дефицита? Андрей Туровец:

Да, в основе лежит дефицит – нехватка чего-либо. И убеждение базовое: я не в порядке, но, наверное, другие люди в порядке. Мир, наверное, в порядке. Если я что-то сделаю, то мне это достанется.