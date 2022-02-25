Прямой эфир

Дзермант: со всех сторон потоки информации, которая становится не объективной оценкой и фактами, а пропагандой

25 февраля 2022 13:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Авторская рубрика Алексея Дзерманта «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гордиев узел: кто накачивает регион оружием и является здесь настоящим агрессором – читайте далее.

Алексей Дзермант, политолог:
Разобраться в происходящем сейчас в Донбассе и вокруг Украины неподготовленному человеку не так и просто. На него со всех сторон выливаются потоки информации, которая в условиях геополитического противоборства становится не объективной оценкой и фактами, а пропагандой, направленной на дезориентацию и создание нужного мнения.

Дзермант: со всех сторон потоки информации, которая становится не объективной оценкой и фактами, а пропагандой-1

Итак, объясним, что происходит. Российское высшее военно-политическое руководство в прямом эфире на заседании Совета безопасности принимает коллективное решение о признании Донецкой и Луганской народных республик. Затем Владимир Путин принимает решение о проведении военной спецоперации для принуждения Украины к миру после того, как украинская армия пошла в наступление на республики Донбасса.

Почему были приняты такое решение? Подробности в видеоматериале.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Алексей Дзермант # Владимир Путин # Владимир Зеленский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко о модернизации: чтобы вы не с топором и скальпелем в операционную заходили, а с малоинвазивными технологиями
25 февраля 2022 13:40

Лукашенко о модернизации: чтобы вы не с топором и скальпелем в операционную заходили, а с малоинвазивными технологиями

«Убивают друг друга, обливают кислотой». Когда ревность может перерасти в психоз?
25 февраля 2022 12:59

«Убивают друг друга, обливают кислотой». Когда ревность может перерасти в психоз?

Сколько нужно времени, чтобы обновлённая Конституция начала действовать? Отвечает Вячеслав Данилович
25 февраля 2022 12:46

Сколько нужно времени, чтобы обновлённая Конституция начала действовать? Отвечает Вячеслав Данилович