Дзермант: со всех сторон потоки информации, которая становится не объективной оценкой и фактами, а пропагандой

Новости Беларуси. Авторская рубрика Алексея Дзерманта «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гордиев узел: кто накачивает регион оружием и является здесь настоящим агрессором – читайте далее.

Алексей Дзермант, политолог:

Разобраться в происходящем сейчас в Донбассе и вокруг Украины неподготовленному человеку не так и просто. На него со всех сторон выливаются потоки информации, которая в условиях геополитического противоборства становится не объективной оценкой и фактами, а пропагандой, направленной на дезориентацию и создание нужного мнения.