«Может быть, до первой слабины?» Вот на каких условиях возможна дружба между мужчиной и женщиной

Любить и бояться потерять. Иногда ревность превращается в паранойю и начинает мешать жить. О том, где грань между нормальным проявлением этого чувства и реальной проблемой, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Александр, свобода свободе – рознь. Сейчас XXI век, и многие отпускают своих мужей и жен спать с другими людьми. Всех все устраивает, это подогревает их чувства. Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:

Главное, чтобы им нравилось. Алеся Лакина:

Я ревнивая. Я считаю, что нет дружбы между мужчиной и женщиной, если это не дружба, которая проверенна годами с садика, со школьной скамьи. У меня были мужчины, которые заводили себе постоянно каких-то новых подруг. Я считала, что это ненормально, когда постоянно он дружит с какими-то женщинами, общается. Я считаю, ненормально, когда мой мужчина обсуждает какие-то интимные темы с другой женщиной. Я не считаю, что я ненормальна. Я не боюсь остаться одна при этом.

Александр Давыденко, секс-коуч, тренер по отношениям:

По поводу дружбы мужчины и женщины. Она существует, но только в том случае – мое личное мнение, к чему я пришел после обучению сексологии в том числе – когда хотя бы один из партнеров или двое подавили в себе сексуальное желание. Тогда этот мужчина и эта женщина могут продолжать некое общение, условно. Алеся Лакина:

Но все-таки один из них может хотеть другого, правильно? Александр Давыденко:

Продолжать хотеть может, но он все равно придет к тому, что второй-то партнер уже не хочет. Ему придется либо подавить свое, либо отказаться от общения.

Леуш Любич, артист эстрады, вокалист, актер:

Это зависит от человека, совершенно верно. Алеся Лакина:

А может быть, до первой слабины? Александр Давыденко:

Кого? Мужчины или женщины? Алеся Лакина:

Того, кто подавил свое чувство. Расстался с парнем, девушкой и дал слабину. Александр Давыденко:

Согласен. Допустим, один партнер, как вы говорите, поддался слабине. Пришел с запросом ко второму партнеру: «Хочу!» Ваше право отказать – я имею в виду второго партнера – принять либо отказать. Алеся Лакина:

Нет, например, пришел тот, который хочет, а тот, который подавил в себе это чувство, как раз в расстроенных чувствах находится. Вот он поссорился. Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

И воспользовался этой слабостью.

Александр Давыденко:

Это выбор и ответственность за ваш выбор. Захотели, сделали, получили. Я в своей практике с клиентами всегда говорю: «Получайте от жизни удовольствие. Как минимум – от секса, как максимум – от жизни». Получайте удовольствие и не загоняйте себя потом в чувство вины. Хотели сделать – сделали, получили, идемте дальше. Не хотели – не идите. Поэтому, если так произошло, значит, так должно было произойти. Леуш Любич:

А как же бывают случаи, например, семья: мы все ходим друг к другу в гости, общаемся парами. Алеся Лакина:

Парами – это одно дело. Леуш Любич:

Я знаю такие случаи, когда вообще меняются даже парами. Алеся Лакина:

Да, 21 век, поэтому я и говорю. Леуш Любич:

Не то, что меняются парами. Я в другом смысле – то, что люди общались, дружили много лет, у них дети. Получается, через какой-то период времени она уходит к нему, а он уходит к ней. Вот такие моменты еще есть.

Виктория Барздыко, астролог:

С мужем мы познакомились очень много лет назад. Я могу вам сказать, что я не верю в дружбу между мужчиной и женщиной. Леуш Любич:

А почему? Виктория Барздыко:

Потому что я вышла замуж за своего лучшего друга. Все просто. Леуш Любич:

Ну это случай. Алеся Лакина:

Поэтому у вашего супруга подруг нет? Виктория Барздыко:

У моего супруга нет подруг.