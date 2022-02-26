«Может быть, до первой слабины?» Вот на каких условиях возможна дружба между мужчиной и женщиной

Любить и бояться потерять. Иногда ревность превращается в паранойю и начинает мешать жить. О том, где грань между нормальным проявлением этого чувства и реальной проблемой, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Любить и бояться потерять. Иногда ревность превращается в паранойю и начинает мешать жить. О том, где грань между нормальным проявлением этого чувства и реальной проблемой, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Александр, свобода свободе – рознь. Сейчас XXI век, и многие отпускают своих мужей и жен спать с другими людьми. Всех все устраивает, это подогревает их чувства.
Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:
Главное, чтобы им нравилось.
Алеся Лакина:
Я ревнивая. Я считаю, что нет дружбы между мужчиной и женщиной, если это не дружба, которая проверенна годами с садика, со школьной скамьи. У меня были мужчины, которые заводили себе постоянно каких-то новых подруг. Я считала, что это ненормально, когда постоянно он дружит с какими-то женщинами, общается. Я считаю, ненормально, когда мой мужчина обсуждает какие-то интимные темы с другой женщиной. Я не считаю, что я ненормальна. Я не боюсь остаться одна при этом.
Александр Давыденко, секс-коуч, тренер по отношениям:
По поводу дружбы мужчины и женщины. Она существует, но только в том случае – мое личное мнение, к чему я пришел после обучению сексологии в том числе – когда хотя бы один из партнеров или двое подавили в себе сексуальное желание. Тогда этот мужчина и эта женщина могут продолжать некое общение, условно.
Алеся Лакина:
Но все-таки один из них может хотеть другого, правильно?
Александр Давыденко:
Продолжать хотеть может, но он все равно придет к тому, что второй-то партнер уже не хочет. Ему придется либо подавить свое, либо отказаться от общения.
Леуш Любич, артист эстрады, вокалист, актер:
Это зависит от человека, совершенно верно.
Алеся Лакина:
А может быть, до первой слабины?
Александр Давыденко:
Кого? Мужчины или женщины?
Алеся Лакина:
Того, кто подавил свое чувство. Расстался с парнем, девушкой и дал слабину.
Александр Давыденко:
Согласен. Допустим, один партнер, как вы говорите, поддался слабине. Пришел с запросом ко второму партнеру: «Хочу!» Ваше право отказать – я имею в виду второго партнера – принять либо отказать.
Алеся Лакина:
Нет, например, пришел тот, который хочет, а тот, который подавил в себе это чувство, как раз в расстроенных чувствах находится. Вот он поссорился.
Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
И воспользовался этой слабостью.
Александр Давыденко:
Это выбор и ответственность за ваш выбор. Захотели, сделали, получили. Я в своей практике с клиентами всегда говорю: «Получайте от жизни удовольствие. Как минимум – от секса, как максимум – от жизни». Получайте удовольствие и не загоняйте себя потом в чувство вины. Хотели сделать – сделали, получили, идемте дальше. Не хотели – не идите. Поэтому, если так произошло, значит, так должно было произойти.
Леуш Любич:
А как же бывают случаи, например, семья: мы все ходим друг к другу в гости, общаемся парами.
Алеся Лакина:
Парами – это одно дело.
Леуш Любич:
Я знаю такие случаи, когда вообще меняются даже парами.
Алеся Лакина:
Да, 21 век, поэтому я и говорю.
Леуш Любич:
Не то, что меняются парами. Я в другом смысле – то, что люди общались, дружили много лет, у них дети. Получается, через какой-то период времени она уходит к нему, а он уходит к ней. Вот такие моменты еще есть.
Виктория Барздыко, астролог:
С мужем мы познакомились очень много лет назад. Я могу вам сказать, что я не верю в дружбу между мужчиной и женщиной.
Леуш Любич:
А почему?
Виктория Барздыко:
Потому что я вышла замуж за своего лучшего друга. Все просто.
Леуш Любич:
Ну это случай.
Алеся Лакина:
Поэтому у вашего супруга подруг нет?
Виктория Барздыко:
У моего супруга нет подруг.
Александра Каштанова:
Потому что вы ревнивая?
Виктория Барздыко:
Да, я была ревнивой. Сейчас уже я вышла на тот уровень осознания, что я такая классная и, если вдруг когда-нибудь он мне будет изменять, то это его большие трудности.
Кристина Сущеня:
Это он меня потерял.
Виктория Барздыко:
Да, примерно так. Но я не чувствую, что мой муж захочет мне изменять, что ему нравятся другие девушки. Я этого просто не ощущаю.
Александра Каштанова:
А сколько лет вы вместе?
Виктория Барздыко:
Женаты мы три года, знакомы с мужем уже 11 лет.
«Подглядывая за чьей-то жизнью в Instagram». Вот почему ревность – это не только про любовь – подробнее здесь.