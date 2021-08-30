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«Обеспечим страну и хлебом, и мукой, и макаронами». Как в Беларуси в 2021-м обстоят дела с урожаем?

30 августа 2021 17:11
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Новости Беларуси. Кирилл Казаков и Алена Сырова решили поговорить о развитии сельского хозяйства в Беларуси. В этой сфере достижений у нас куда больше, чем в какой-либо другой. Как всегда, компетентные гости в студии, интересные мнения и оценки событий и фактов – в ток-шоу «По существу».

«Обеспечим страну и хлебом, и мукой, и макаронами». Как в Беларуси в 2021-м обстоят дела с урожаем?-1

Алена Сырова, СТВ:
В последнее время складывается впечатление, что белорусы порядком подустали от обсуждения политических новостей и коронавируса. Интернет-эксперты переквалифицировались сплошь в экспертов по сельскому хозяйству. Мол, в Беларуси худшая урожайность пшеницы во всем регионе. Насколько корректно такое утверждение? Да, мы знаем, что действительно в этом году недобираем. По какой причине так случилось?

«Обеспечим страну и хлебом, и мукой, и макаронами». Как в Беларуси в 2021-м обстоят дела с урожаем?-4

Игорь Брыло, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
На самом деле есть недобор урожая к уровню прошлого года – чуть более 1 миллиона тонн. Конечно, аграрии сами болезненно воспринимают это. Но тем не менее хочу сказать, что прошлый год был рекордным за всю историю нашей суверенной Беларуси. А если посмотреть не то что все годы Беларуси, а взять последнюю пятилетку, то в принципе намолот зерна этого года уступает практически только нескольким годам. Но давайте не будем трогать объективные, субъективные причины, аграрии знают прекрасно, что определенные климатические условия все-таки повлияли.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Но у нас же зона рискованного земледелия.

Продукты для больных фенилкетонурией и отечественный виски. Чем гордится белорусская пищевая промышленность?

Игорь Брыло:
В этом году отрицательно повлиял на урожай именно температурный режим. Но давайте посмотрим, какая у нас конечная цель. Битва за урожай – такая терминология в Беларуси давным-давно ушла в никуда, потому что как таковой битвы за урожай сейчас нет – мы технически оснащены и так далее.

Конечная цель – накормить людей и накормить скот, чтобы потом получить определенную продукцию животноводства. Я хочу сказать, что имея вот этих 6,3 миллиона тонн зерна, плюс мы планируем до порядка 8,3 с учетом зерна кукурузы, проса, гречихи, такой иметь урожай, порядка 1 миллиона, мы думаем, что уступим прошлому году в сумме.

«Обеспечим страну и хлебом, и мукой, и макаронами». Как в Беларуси в 2021-м обстоят дела с урожаем?-7

Кирилл Казаков:
Но это не критично?

Игорь Брыло:
Нет, абсолютно. Мы обеспечим страну и хлебом, и мукой, и макаронами, и хлебобулочными изделиями. Достаточно будет нам для комбинатов хлебопродуктов, для хлебозаводов. И в то же время мы обеспечим наше животноводство кормами.

# Урожай # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Фотофакт

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