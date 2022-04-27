«Чтобы система максимально работала». Кухарев поручил увеличить в магазинах ассортимент «Минскхлебпрома»

Новости Беларуси. Увеличить ассортимент продукции «Минскхлебпрома» во всех столичных магазинах и наладить производство бумажной упаковки для хлебобулочных изделий на предприятиях. Такое поручение Владимир Кухарев дал во время визита на хлебозавод № 5, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Во время экскурсии по предприятию мэр ознакомился с работой производственных цехов и технологиями приготовления продукции.