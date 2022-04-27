«Чтобы система максимально работала». Кухарев поручил увеличить в магазинах ассортимент «Минскхлебпрома»
Новости Беларуси. Увеличить ассортимент продукции «Минскхлебпрома» во всех столичных магазинах и наладить производство бумажной упаковки для хлебобулочных изделий на предприятиях. Такое поручение Владимир Кухарев дал во время визита на хлебозавод № 5, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Во время экскурсии по предприятию мэр ознакомился с работой производственных цехов и технологиями приготовления продукции.
Сегодня «Минскхлебпром» производит широкий ассортимент кондитерских и хлебобулочных изделий. И он постоянно расширяется. Продукция известна не только в нашей стране, но и за рубежом. На предприятии налажена серьезная система контроля качества. Все соответствует требованиям и нормам.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Ставим задачу, чтобы система максимально работала на потребителя. Мы можем в полном объеме заместить импортную продукцию. Отработали сегодня вопросы обеспечения специалистами, видим, что профессия специалистов хлебопечения пользуется большим спросом. Колледжу поставили задачу об увеличении набора, потому что нуждается система в специалистах. Не только система «Минскхлебпрома», но и других организаций, предприятий общепита.
На хлебозаводе № 5 находится самое крупное кондитерское производство в Минске. Здесь трудятся более 500 человек. Работа кипит преимущественно ночью, чтобы с утра на прилавках лежал самый свежий хлеб. С завода ежедневно отгружается около 35 тонн хлебобулочных и 2 тонн кондитерских изделий.