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«Все понимали: седьмой матч – это война». Защитник «Металлурга» о победе в чемпионате Беларуси

25 апреля 2022 20:59
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Новости Беларуси. Всего в третий раз в летописи белорусского хоккея судьба чемпионства решалась в седьмом матче. Соперники, минская «Юность» и жлобинский «Металлург», выдали яркий и запоминающийся сезон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

3:0 – виктория команды из Жлобина.

«Все понимали: седьмой матч – это война». Защитник «Металлурга» о победе в чемпионате Беларуси-1

«Металлург» показал поистине чемпионский характер – по сути, вытащил серию в равновесную категорию и в решающем поединке сыграл с расчетом и верой в себя. Заслуженное чемпионство команды Дмитрия Кравченко.

«Все понимали: седьмой матч – это война». Защитник «Металлурга» о победе в чемпионате Беларуси-4

Павел Купчихин, защитник ХК «Металлург» (Жлобин):
Эмоции непередаваемые. Мы весь сезон к этому шли, верили. Мы друг другу поверили. Тренерский штаб, ребята – все друг другу поверили, поэтому такой результат получился. Конечно, все понимали: седьмой матч – это война. Придерживались плана на игру, который сработал. Все четко отдавались игре. И поэтому заслужено выиграли.

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# Хоккей Беларуси # Павел Купчихин # Дмитрий Кравченко # Фотофакт

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