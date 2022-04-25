«Все понимали: седьмой матч – это война». Защитник «Металлурга» о победе в чемпионате Беларуси

Новости Беларуси. Всего в третий раз в летописи белорусского хоккея судьба чемпионства решалась в седьмом матче. Соперники, минская «Юность» и жлобинский «Металлург», выдали яркий и запоминающийся сезон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Металлург» показал поистине чемпионский характер – по сути, вытащил серию в равновесную категорию и в решающем поединке сыграл с расчетом и верой в себя. Заслуженное чемпионство команды Дмитрия Кравченко.

Павел Купчихин, защитник ХК «Металлург» (Жлобин):

Эмоции непередаваемые. Мы весь сезон к этому шли, верили. Мы друг другу поверили. Тренерский штаб, ребята – все друг другу поверили, поэтому такой результат получился. Конечно, все понимали: седьмой матч – это война. Придерживались плана на игру, который сработал. Все четко отдавались игре. И поэтому заслужено выиграли.