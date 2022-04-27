«Мы – чемпионы!» Жлобинский «Металлург» привёз Кубок Президента в цеха БМЗ
Новости Беларуси. Лучшая хоккейная команда страны, жлобинский клуб «Металлург», с победным трофеем чемпионата Беларуси приехала на БМЗ. У каждого из заводчан была возможность подержать кубок и пожать руку любимым спортсменам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
– Кто чемпионы?
– Мы чемпионы!
Чемпионский титул в истории клуба второй раз. Предыдущий «золотой» матч был сыгран 10 лет назад. Чтобы увидеть победу хоккеистов, в столицу из Жлобина отправилось 17 автобусов с болельщиками. И это лучшее подтверждение фирменному девизу «Металлурга»: «Один завод – одна команда». За своих здесь горой, и хоккеисты ценят такую поддержку.
Фееричная победа «стальных волков» не могла оставить равнодушным ни одного из 15 тысяч зрителей «Минск-Арены». Вот и Президент тогда, не скрывая гордости за региональную команду, назвал финальную игру настоящим мужским хоккеем. И хотя успех жлобинских парней можно в равной степени делить между спортсменами, тренерами и болельщиками, важно не забывать о тех, кто с замиранием сердца ждал свою команду на малой родине.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ребята, прежде чем поблагодарить вас, победителей наших, хочу также два слова сказать о Белорусском металлургическом заводе. Это благодаря им, благодаря этому трудовому коллективу вы в основном стоите на этом льду. Помните, чтите это, уважайте этих людей. И первое, что вы должны сделать, вернувшись домой, поехать в этот трудовой коллектив, чтобы они видели вас, победителей. Для них это очень важно сегодня.
Поддержка завода сыграла огромную роль. Капитан «Металлурга» на БМЗ высказался о победе.
В этом сезоне цвета «Металлурга» защищали 16 местных воспитанников. Это более половины игроков, которые выступили за команду в чемпионате. В Жлобине доверяют своим воспитанникам больше, чем в любом другом клубе экстралиги. Президент также высказал надежду, что клубы из регионов будут чаще становиться победителями Кубка.
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