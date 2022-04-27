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«Мы – чемпионы!» Жлобинский «Металлург» привёз Кубок Президента в цеха БМЗ

27 апреля 2022 13:56
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Новости Беларуси. Лучшая хоккейная команда страны, жлобинский клуб «Металлург», с победным трофеем чемпионата Беларуси приехала на БМЗ. У каждого из заводчан была возможность подержать кубок и пожать руку любимым спортсменам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы – чемпионы!» Жлобинский «Металлург» привёз Кубок Президента в цеха БМЗ-1

– Кто чемпионы?
– Мы чемпионы!

«Мы – чемпионы!» Жлобинский «Металлург» привёз Кубок Президента в цеха БМЗ-4

Чемпионский титул в истории клуба второй раз. Предыдущий «золотой» матч был сыгран 10 лет назад. Чтобы увидеть победу хоккеистов, в столицу из Жлобина отправилось 17 автобусов с болельщиками. И это лучшее подтверждение фирменному девизу «Металлурга»: «Один завод – одна команда». За своих здесь горой, и хоккеисты ценят такую поддержку.

«Мы – чемпионы!» Жлобинский «Металлург» привёз Кубок Президента в цеха БМЗ-7

Фееричная победа «стальных волков» не могла оставить равнодушным ни одного из 15 тысяч зрителей «Минск-Арены». Вот и Президент тогда, не скрывая гордости за региональную команду, назвал финальную игру настоящим мужским хоккеем. И хотя успех жлобинских парней можно в равной степени делить между спортсменами, тренерами и болельщиками, важно не забывать о тех, кто с замиранием сердца ждал свою команду на малой родине.

«Мы – чемпионы!» Жлобинский «Металлург» привёз Кубок Президента в цеха БМЗ-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ребята, прежде чем поблагодарить вас, победителей наших, хочу также два слова сказать о Белорусском металлургическом заводе. Это благодаря им, благодаря этому трудовому коллективу вы в основном стоите на этом льду. Помните, чтите это, уважайте этих людей. И первое, что вы должны сделать, вернувшись домой, поехать в этот трудовой коллектив, чтобы они видели вас, победителей. Для них это очень важно сегодня.

Поддержка завода сыграла огромную роль. Капитан «Металлурга» на БМЗ высказался о победе.

«Мы – чемпионы!» Жлобинский «Металлург» привёз Кубок Президента в цеха БМЗ-13

В этом сезоне цвета «Металлурга» защищали 16 местных воспитанников. Это более половины игроков, которые выступили за команду в чемпионате. В Жлобине доверяют своим воспитанникам больше, чем в любом другом клубе экстралиги. Президент также высказал надежду, что клубы из регионов будут чаще становиться победителями Кубка.

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# Хоккей Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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