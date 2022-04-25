Капитан жлобинского «Металлурга» о решающем матче с «Юностью»: я думаю, что зрители просто в восторге

Новости Беларуси. Всего третий раз в летописи белорусского хоккея судьба чемпионства решалась в седьмом матче. Соперники – минская «Юность» и жлобинский «Металлург» – выдали яркий и запоминающийся сезон, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Не хватало лишь красивой победной точки. И вот час икс настал.

Решающий поединок оказался под стать громкой вывеске. Заполненная «Минск-Арена» с упоением внимала музыке атаки. Сергей Кузнецов на седьмой минуте повысил ставки «Металлурга». Команда из Жлобина повела в счете – 1:0. «Юность» пыталась отыграться, но утолить голевую жажду не удавалось. Во второй 20-минутке «Металлург» убежал в контратаку и укрепил свое преимущество, дубль оформил Сергей Кузнецов.

За 4 минуты до окончания третьего периода наставник столичной команды Евгений Есаулов снял вратаря – «Юность» играла с пустыми воротами. Но и эта попытка спасти игру оказалась тщетной. Контрольный голевой выстрел за 1,5 минуты до окончания матча исполнил капитан Евгений Соломонов. 3:0 – виктория команды из Жлобина.

«Металлург» показал поистине чемпионский характер – по сути, вытащил серию в равновесную категорию и в решающем поединке сыграл с расчетом и верой в себя. Заслуженное чемпионство команды Дмитрия Кравченко.