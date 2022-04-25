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Капитан жлобинского «Металлурга» о решающем матче с «Юностью»: я думаю, что зрители просто в восторге

25 апреля 2022 20:41
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Новости Беларуси. Всего третий раз в летописи белорусского хоккея судьба чемпионства решалась в седьмом матче. Соперники – минская «Юность» и жлобинский «Металлург» – выдали яркий и запоминающийся сезон, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Не хватало лишь красивой победной точки. И вот час икс настал.

Капитан жлобинского «Металлурга» о решающем матче с «Юностью»: я думаю, что зрители просто в восторге-1

Решающий поединок оказался под стать громкой вывеске. Заполненная «Минск-Арена» с упоением внимала музыке атаки. Сергей Кузнецов на седьмой минуте повысил ставки «Металлурга». Команда из Жлобина повела в счете – 1:0. «Юность» пыталась отыграться, но утолить голевую жажду не удавалось. Во второй 20-минутке «Металлург» убежал в контратаку и укрепил свое преимущество, дубль оформил Сергей Кузнецов.

Капитан жлобинского «Металлурга» о решающем матче с «Юностью»: я думаю, что зрители просто в восторге-4

За 4 минуты до окончания третьего периода наставник столичной команды Евгений Есаулов снял вратаря – «Юность» играла с пустыми воротами. Но и эта попытка спасти игру оказалась тщетной. Контрольный голевой выстрел за 1,5 минуты до окончания матча исполнил капитан Евгений Соломонов. 3:0 – виктория команды из Жлобина.

Капитан жлобинского «Металлурга» о решающем матче с «Юностью»: я думаю, что зрители просто в восторге-7

«Металлург» показал поистине чемпионский характер – по сути, вытащил серию в равновесную категорию и в решающем поединке сыграл с расчетом и верой в себя. Заслуженное чемпионство команды Дмитрия Кравченко.

Капитан жлобинского «Металлурга» о решающем матче с «Юностью»: я думаю, что зрители просто в восторге-10

Евгений Соломонов, капитан ХК «Металлург» (Жлобин):
Мы очень довольны, мы выполнили план на игру. Контролировали игру и довели ее до победы. Мы очень рады. Самое главное, что мы услышали ту установку и услышали поддержку наших трибун. И просто выполнили задачу, довели до победы. Отдельно хочется сказать спасибо сопернику. Семь матчей подарили для болельщиков. Это шикарно. Я думаю, что зрители просто в восторге и любители белорусского хоккея.

«Есть победители, но нет побежденных». Лукашенко посетил финал чемпионата Беларуси по хоккею. Подробности здесь.  

# Хоккей Беларуси # Сергей Кузнецов # Евгений Есаулов # Евгений Соломонов # Дмитрий Кравченко # Фотофакт

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