Коворкинг-центр, плащадка для экстремальных видов спорта. Какие ещё проекты победили в «Конкурсе молодежных инициатив»?

Ставка на молодость. В Беларуси активно реализуется государственная молодежная политика и ведется постоянный поиск актуальных форм работы с новым поколением граждан. Один из способов почувствовать себя создателями современной истории своей страны – это «Конкурс молодежных инициатив». Гости программы «Новое утро на РТР-Беларусь» – Павел Алексо, председатель Совета Республиканского союза общественных объединений «Белорусский комитет молодежных организаций» и Александра Гончарова, председатель центрального объединения «Белорусская республиканская пионерская организация». Чем уникален «Конкурс молодежных инициатив»? Александра Каштанова, ведущая:

Сразу же начнем с конкурса. Расскажите, что это за «Конкурс молодежных инициатив»?

Павел Алексо, председатель Совета Республиканского союза общественных объединений «Белорусский комитет молодежных организаций»:

В нашей стране действительно, вы правильно сказали, впервые был проведен первый этап «Конкурса молодежных инициатив». Можно так сказать, что в Беларуси появляется опыт организации, который выступает в качестве национального грант-оператора. Иными словами, это конкурс, на реализацию проектов которого, будут выделяться средства. То есть проекты будут профинансированы, будет оказана помощь в их реализации. Какие два проекта Белорусского комитета молодежных организаций победили? Дмитрий Потапович, ведущий:

Павел, во время проведения конкурса организаторам поступило более 500 заявок с инициативами. Ваша инициатива стала одной из 18-ти лучших. Александра Каштанова:

Расскажите, что это был за проект? Чем он заинтересовал жюри и будет ли он полезен для молодежи?

Павел Алексо:

Скажу, что не только один проект. У нас два проекта победило. Первый – это создание молодежного коворкинг-центра на базе Республиканского дома молодежи. Работая с общественными объединениями, к слову, объединение БКМО – 35 ведущих молодежных организаций страны, я регулярно получал предложения от руководителей этих организаций, просьбы о том, что действительно не хватает единого центра, единого места, где можно собираться, собирать молодежь, где можно обсуждать насущные вопросы, решать их, проводить различного рода мероприятия. Поэтому мы, аккумулируя все предложения, решили выступить с заявкой создания молодежного коворкинг-центра. Это будет такое место, где будут созданы все условия для того, чтобы молодежь могла проводить там различные ивенты, как это сейчас принято говорить. Там будет доступная среда, мобильная трансформируемая мебель, то есть пространство может в зависимости от необходимости меняться. А второй проект – это создание музея молодежного движения Беларуси. Этот музей не только помещение, где собраны артефакты или экспонаты. Это на самом деле музей, который будет работать в регионах, в том числе он будет доступен онлайн через интернет. Какие проекты Белорусской республиканской пионерской организации стали лучшими?

Дмитрий Потапович:

Известно, что пионерия получила одобрение сразу трех проектов. Александра, расскажите о проектах, о создателях. Александра Гончарова, председатель Центрального совета общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация»:

Да, действительно. Для нашей пионерской организации в канун столетнего юбилея было значимо получить поддержку целых трех проектов. Причем, могу сказать, что заявка центрального аппарата получила наиболее финансово значимую поддержку. И две заявки у нас победило районных – это Речицкого района нашего совета БРПО и Бобруйского. Проекты абсолютно разные. Подготовка кибер-волонтеров, потому что создание безопасной информационной среды очень важно. Бобруйский районный комитет представил заявку – создание площадки по занятиям экстремальными видами спорта. Это очень интересно сейчас детям и подросткам. А мы, как центральный аппарат, подали заявку, и ее поддержали – создание информационно-образовательного модуля пионерского по новым направлениям патриотического воспитания. Что будет с проектами, которые не прошли в финал? Александра Каштанова:

А что будет с теми инициативами, которые не дошли до финала? Будут ли они как-то дорабатываться?

Александра Гончарова:

Очень здорово, когда мы присутствовали на подведении итогов, было озвучено, что помимо 18 проектов, которые уже получили поддержку, сейчас важно грамотно, интересно и здорово их реализовать, некоторые инициативы были переданы в органы госуправления местного уровня. Некоторые министерства и ведомства, если видели то, что заявка и проект подходит по их направлению деятельности, самостоятельно будут помогать заявителям реализовать эти проекты. Александра Каштанова:

Была бы идея, да.

Павел Алексо:

Я представляю также, кроме своей организации, Республиканский молодежный центр и хочу сказать, что наш центр также отобрал четыре заявки. Мы тоже будем их поддерживать. Чем полезно для молодежи участие в таких конкурсах?