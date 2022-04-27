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Более 25 тысяч белорусских подростков смогут трудоустроиться в студенческих и волонтёрских отрядах

27 апреля 2022 13:20
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Новости Беларуси. В предстоящем сезоне более 25 тысяч белорусских подростков смогут трудоустроиться в студенческих и волонтерских отрядах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Более 25 тысяч белорусских подростков смогут трудоустроиться в студенческих и волонтёрских отрядах-1

Так, по инициативе БРСМ на рассмотрение главы государства готовится предложение о придании статуса Всебелорусской молодежной стройки мемориальному комплексу «Хатынь», где планируется масштабная реконструкция. В Год исторической памяти это станет знаковым событием в развитии студотрядовского движения.  

Более 25 тысяч белорусских подростков смогут трудоустроиться в студенческих и волонтёрских отрядах-4

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Деньги, что мы собрали на субботнике, более 11,5 миллиона белорусских рублей, все пойдут на реконструкцию мемориального комплекса «Хатынь». Порядка 7,5 миллиона рублей государство выделяет на финансирование занятости молодежи, и особенно мы обращаем внимание на детей, которые в социально опасном положении находятся, состоят на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, чтобы их активно вовлечь в общественно полезное занятие.  

Более 25 тысяч белорусских подростков смогут трудоустроиться в студенческих и волонтёрских отрядах-7

Студенческие отряды найдут применение в различных сферах: строительство, сельское хозяйство, образование, здравоохранение, экология, торговля. В банке летних вакансий 35 тысяч предложений.  

# Молодежь Беларуси # общество # Игорь Петришенко # Фотофакт

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