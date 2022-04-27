Более 25 тысяч белорусских подростков смогут трудоустроиться в студенческих и волонтёрских отрядах

Новости Беларуси. В предстоящем сезоне более 25 тысяч белорусских подростков смогут трудоустроиться в студенческих и волонтерских отрядах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, по инициативе БРСМ на рассмотрение главы государства готовится предложение о придании статуса Всебелорусской молодежной стройки мемориальному комплексу «Хатынь», где планируется масштабная реконструкция. В Год исторической памяти это станет знаковым событием в развитии студотрядовского движения.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Деньги, что мы собрали на субботнике, более 11,5 миллиона белорусских рублей, все пойдут на реконструкцию мемориального комплекса «Хатынь». Порядка 7,5 миллиона рублей государство выделяет на финансирование занятости молодежи, и особенно мы обращаем внимание на детей, которые в социально опасном положении находятся, состоят на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, чтобы их активно вовлечь в общественно полезное занятие.