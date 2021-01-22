«Поддалась под их влияние». 36-летняя женщина размещала в соцсетях оскорбления в адрес правоохранителей

Новости Беларуси. Анонимность на виртуальных просторах весьма условна, а уверенность в собственной неуязвимости мнима. Сотрудники милиции продолжают выявлять тех, кто размещает оскорбления и угрозы в адрес правоохранителей и работников государственных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вдохновившись лживыми публикациями о милиционерах, работниках прокуратуры, следователях, судьях и других представителях госорганов, минчане вступили в ряды так называемых «диванных войск». Будучи подписчиками одного из деструктивных Telegram-каналов, они публиковали оскорбления и угрозы в адрес не только представителей власти, но и членов их семей.

Когда я была подписчиком Telegram-канала «Каратели Беларуси», начитавшись постов, поддавшись под их влияние, мною было оставлено много эмоциональных сообщений, в чем я раскаиваюсь.

Я этих сотрудников не знаю и не хотел им ничего причинить плохого. Прошу прощения у работников органов внутренних дел, судей, членов их семей.

Несмотря на то, что злоумышленники скрыли свои данные настройками приватности, им все же пришлось признать свою вину – оба задержаны.