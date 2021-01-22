Прямой эфир

«Поддалась под их влияние». 36-летняя женщина размещала в соцсетях оскорбления в адрес правоохранителей

22 января 2021 06:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Анонимность на виртуальных просторах весьма условна, а уверенность в собственной неуязвимости мнима. Сотрудники милиции продолжают выявлять тех, кто размещает оскорбления и угрозы в адрес правоохранителей и работников государственных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Поддалась под их влияние». 36-летняя женщина размещала в соцсетях оскорбления в адрес правоохранителей -1

Вдохновившись лживыми публикациями о милиционерах, работниках прокуратуры, следователях, судьях и других представителях госорганов, минчане вступили в ряды так называемых «диванных войск». Будучи подписчиками одного из деструктивных Telegram-каналов, они публиковали оскорбления и угрозы в адрес не только представителей власти, но и членов их семей.

«Поддалась под их влияние». 36-летняя женщина размещала в соцсетях оскорбления в адрес правоохранителей -4

36-летняя женщина в соцсети оставила 28 комментариев, мужчина оказался скромнее – разместил оскорбления в отношении пятерых сотрудников.

«Поддалась под их влияние». 36-летняя женщина размещала в соцсетях оскорбления в адрес правоохранителей -7

Когда я была подписчиком Telegram-канала «Каратели Беларуси», начитавшись постов, поддавшись под их влияние, мною было оставлено много эмоциональных сообщений, в чем я раскаиваюсь.

«Поддалась под их влияние». 36-летняя женщина размещала в соцсетях оскорбления в адрес правоохранителей -10

Я этих сотрудников не знаю и не хотел им ничего причинить плохого. Прошу прощения у работников органов внутренних дел, судей, членов их семей.

Несмотря на то, что злоумышленники скрыли свои данные настройками приватности, им все же пришлось признать свою вину – оба задержаны.

«Поддалась под их влияние». 36-летняя женщина размещала в соцсетях оскорбления в адрес правоохранителей -13

В МВД напоминают, что призывы к насилию в отношении милиционеров и их родных – это преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность.

Читайте также:

Размещал в Telegram-чатах призывы к насилию в отношении милиционеров. Задержан житель Скиделя

Задержана администратор Telegram-канала «Контроль автозаков Минск»

Задержан администратор Telegram-канала «ВОЛЬНЫ БЕЛАРУС». Мужчина призывал читателей к протестам

# Акции протеста # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Житель Гродно назвал данные своей банковской карты неизвестному и лишился 3 тысяч рублей
22 января 2021 06:18

Житель Гродно назвал данные своей банковской карты неизвестному и лишился 3 тысяч рублей

«Готовы приступить к исполнению своих служебных обязанностей». Спасатели Минской области приняли присягу
21 января 2021 19:40

«Готовы приступить к исполнению своих служебных обязанностей». Спасатели Минской области приняли присягу

«Сформировалась хорошая пара». В зоопарке Минска вылупились 15 змей необычного вида
21 января 2021 18:45

«Сформировалась хорошая пара». В зоопарке Минска вылупились 15 змей необычного вида