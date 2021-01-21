«Сформировалась хорошая пара». В зоопарке Минска вылупились 15 змей необычного вида

Новости Беларуси. В Минском зоопарке впервые вылупились 15 змей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это рептилии необычного вида полоза Байрда. Они распространены в юго-западном Техасе и некоторых частях северо-восточной Мексики. Отличительная черта таких змеек – четыре полосы с пятнами. С возрастом они становятся более четкими, а пятна вовсе исчезают. Сейчас за малышами ухаживают зоотехники.

Любой желающий может завести себе такого редкого питомца. Только нужно подождать, пока те немного подрастут и окрепнут.