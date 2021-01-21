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«Сформировалась хорошая пара». В зоопарке Минска вылупились 15 змей необычного вида

21 января 2021 18:45
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Новости Беларуси. В Минском зоопарке впервые вылупились 15 змей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Сформировалась хорошая пара». В зоопарке Минска вылупились 15 змей необычного вида-1

Это рептилии необычного вида полоза Байрда. Они распространены в юго-западном Техасе и некоторых частях северо-восточной Мексики. Отличительная черта таких змеек – четыре полосы с пятнами. С возрастом они становятся более четкими, а пятна вовсе исчезают. Сейчас за малышами ухаживают зоотехники.

«Сформировалась хорошая пара». В зоопарке Минска вылупились 15 змей необычного вида-4

Любой желающий может завести себе такого редкого питомца. Только нужно подождать, пока те немного подрастут и окрепнут.

«Сформировалась хорошая пара». В зоопарке Минска вылупились 15 змей необычного вида-7

Алевтина Тимашкова-Красовская, ведущий зоотехник Минского зоопарка:
Сформировалась хорошая пара, и мы получили в прошлом году, в декабре, малышей. Они у нас вылупились в начале декабря, первый раз покушали. А сейчас чувствуют себя очень даже хорошо.

# Зоопарк # общество # Алевтина Тимашкова-Красовская # Фотофакт

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