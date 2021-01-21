«Сформировалась хорошая пара». В зоопарке Минска вылупились 15 змей необычного вида

Новости Беларуси. В Минском зоопарке впервые вылупились 15 змей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минском зоопарке впервые вылупились 15 змей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Это рептилии необычного вида полоза Байрда. Они распространены в юго-западном Техасе и некоторых частях северо-восточной Мексики. Отличительная черта таких змеек – четыре полосы с пятнами. С возрастом они становятся более четкими, а пятна вовсе исчезают. Сейчас за малышами ухаживают зоотехники.
Любой желающий может завести себе такого редкого питомца. Только нужно подождать, пока те немного подрастут и окрепнут.
Алевтина Тимашкова-Красовская, ведущий зоотехник Минского зоопарка:
Сформировалась хорошая пара, и мы получили в прошлом году, в декабре, малышей. Они у нас вылупились в начале декабря, первый раз покушали. А сейчас чувствуют себя очень даже хорошо.