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«Готовы приступить к исполнению своих служебных обязанностей». Спасатели Минской области приняли присягу

21 января 2021 19:40
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Новости Беларуси. 87 молодых сотрудников МЧС из разных районов области присягнули на верность своему государству и народу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это традиционное мероприятие, которое ежегодно проходит на территории мемориального комплекса «Курган Славы».

«Готовы приступить к исполнению своих служебных обязанностей». Спасатели Минской области приняли присягу-1

Профессиональную присягу сотрудники МЧС произнесли не только перед своими молодыми коллегами. На мероприятии также присутствовали руководство МЧС и ветераны службы.

«Готовы приступить к исполнению своих служебных обязанностей». Спасатели Минской области приняли присягу-3

Борис Свиридович, заместитель начальника Минского областного управления МЧС: 
Традиционно в свои профессиональные праздники – это 19 января и 25 июля – мы проводим торжественный ритуал произведения молодых работников к присяге. Я уверен, что уже с завтрашнего дня они готовы приступить к исполнению своих служебных обязанностей, выполнять их четко, добросовестно и в установленной форме.

«Готовы приступить к исполнению своих служебных обязанностей». Спасатели Минской области приняли присягу-5

Рустам Раджабов, спасатель Солигорского ГРОЧС:
Поступил в Университет гражданской защиты в город Минск на специальность «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций». Планирую дальше двигаться по карьерной лестнице, стать офицером и продвигаться все дальше и дальше. Как говорится, совершенству нет предела.

Это лучший способ проявить себя, быть полезным для своей страны, для своей родины.

«Готовы приступить к исполнению своих служебных обязанностей». Спасатели Минской области приняли присягу-7

Анатолий Уласевич, начальник Минского областного управления МЧС Беларуси (2002-2011):
Пусть те навыки, полученные в ходе учебы, тот профессионализм, приобретенный во время работы, все спасатели применяют, конечно, желательно в мирное время, на тренировках, на учебе, на занятиях. Конечно, надо, чтобы они были готовы спасти человека.

«Готовы приступить к исполнению своих служебных обязанностей». Спасатели Минской области приняли присягу-9

По традиции, после присяги спасатели возложили цветы к обелиску. Новобранцы уже в ближайшие дни приступят к службе в своих подразделениях.

# МЧС Беларуси

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