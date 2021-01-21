«Готовы приступить к исполнению своих служебных обязанностей». Спасатели Минской области приняли присягу

Новости Беларуси. 87 молодых сотрудников МЧС из разных районов области присягнули на верность своему государству и народу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это традиционное мероприятие, которое ежегодно проходит на территории мемориального комплекса «Курган Славы».

Профессиональную присягу сотрудники МЧС произнесли не только перед своими молодыми коллегами. На мероприятии также присутствовали руководство МЧС и ветераны службы.

Борис Свиридович, заместитель начальника Минского областного управления МЧС:

Традиционно в свои профессиональные праздники – это 19 января и 25 июля – мы проводим торжественный ритуал произведения молодых работников к присяге. Я уверен, что уже с завтрашнего дня они готовы приступить к исполнению своих служебных обязанностей, выполнять их четко, добросовестно и в установленной форме.

Рустам Раджабов, спасатель Солигорского ГРОЧС:

Поступил в Университет гражданской защиты в город Минск на специальность «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций». Планирую дальше двигаться по карьерной лестнице, стать офицером и продвигаться все дальше и дальше. Как говорится, совершенству нет предела. Это лучший способ проявить себя, быть полезным для своей страны, для своей родины.

Анатолий Уласевич, начальник Минского областного управления МЧС Беларуси (2002-2011):

Пусть те навыки, полученные в ходе учебы, тот профессионализм, приобретенный во время работы, все спасатели применяют, конечно, желательно в мирное время, на тренировках, на учебе, на занятиях. Конечно, надо, чтобы они были готовы спасти человека.