Размещал в Telegram-чатах призывы к насилию в отношении милиционеров. Задержан житель Скиделя

Новости Беларуси. Задержан очередной фигурант уголовного дела. На этот раз житель Скиделя, который угрожал милиционерам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

38-летний мужчина с августа по декабрь, используя различные никнеймы, размещал в деструктивных Telegram-чатах призывы к насилию в отношении милиционеров и уничтожению их имущества. Задержанный не скрывает, что оскорбления и угрозы в адрес сотрудников и действующей власти размещались им неоднократно. Сейчас мужчина раскаивается в содеянном.