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Размещал в Telegram-чатах призывы к насилию в отношении милиционеров. Задержан житель Скиделя

16 декабря 2020 07:06
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Новости Беларуси. Задержан очередной фигурант уголовного дела. На этот раз житель Скиделя, который угрожал милиционерам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

38-летний мужчина с августа по декабрь, используя различные никнеймы, размещал в деструктивных Telegram-чатах призывы к насилию в отношении милиционеров и уничтожению их имущества. Задержанный не скрывает, что оскорбления и угрозы в адрес сотрудников и действующей власти размещались им неоднократно. Сейчас мужчина раскаивается в содеянном.  

Размещал в Telegram-чатах призывы к насилию в отношении милиционеров. Задержан житель Скиделя-1

Задержан за участие в Telegram-каналах. Что я делал… Я высказывал оскорбления, высказывал в какой-то степени угрозы в адрес сотрудников милиции. Данный способ не является альтернативным и нормальным и не советую этого совершать.  

Любые призывы к посягательству на сотрудников милиции, их близких и имущество не останутся без внимания. Несмотря на мнимую анонимность, виновные будут установлены и привлечены к административной либо уголовной ответственности.  

# Милиция Беларуси # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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