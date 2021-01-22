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Житель Гродно назвал данные своей банковской карты неизвестному и лишился 3 тысяч рублей

22 января 2021 06:18
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Новости Беларуси. 3000 рублей. Такой оказалась цена разговора для жителя Гродно. В связи с увеличением числа случаев мошенничества в мессенджерах Следственный комитет предупреждает о необходимости проявлять бдительность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

49-летнему жителю Гродно поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником банка и сообщил, что якобы по карт-счету гродненца осуществлена операция по переводу денег. С целью отмены операции, как пояснил злоумышленник, необходимо назвать номер банковской карты и смс-код, который придет на мобильный телефон.

Житель Гродно назвал данные своей банковской карты неизвестному и лишился 3 тысяч рублей-1

Всю необходимую информацию мужчина предоставил. Спустя время с карты жителя Гродно было списано свыше 3000 рублей.

К слову, Viber после многочисленных жалоб белорусов уже заблокировал более 3 тысяч аккаунтов с признаками мошенничества. Правоохранители и работники банков напоминают, что категорически нельзя передавать собеседникам в мессенджерах данные своих карт.

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# Мошенничество # общество # Фотофакт

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