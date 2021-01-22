Житель Гродно назвал данные своей банковской карты неизвестному и лишился 3 тысяч рублей

Новости Беларуси. 3000 рублей. Такой оказалась цена разговора для жителя Гродно. В связи с увеличением числа случаев мошенничества в мессенджерах Следственный комитет предупреждает о необходимости проявлять бдительность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
49-летнему жителю Гродно поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником банка и сообщил, что якобы по карт-счету гродненца осуществлена операция по переводу денег. С целью отмены операции, как пояснил злоумышленник, необходимо назвать номер банковской карты и смс-код, который придет на мобильный телефон.
Всю необходимую информацию мужчина предоставил. Спустя время с карты жителя Гродно было списано свыше 3000 рублей.
К слову, Viber после многочисленных жалоб белорусов уже заблокировал более 3 тысяч аккаунтов с признаками мошенничества. Правоохранители и работники банков напоминают, что категорически нельзя передавать собеседникам в мессенджерах данные своих карт.
Читайте также:
«Играют на стандартных наших слабостях». Психолог о том, какие приёмы используют аферисты
Чтобы не стать жертвой мошенников. По каким ссылкам не рекомендуют переходить следовали?
«Выставлено объявление о продаже моего же щенка». Девушка рассказала, как столкнулась с мошенничеством в интернете