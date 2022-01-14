Подают жуков во фритюре или жареных кузнечиков. А стоит ли с опаской относиться к экзотической кухне?

Новости Беларуси. Эти люди разводят заморских пауков, традиционному Египту предпочитают Индию, а путешествуя по миру, не чураются попробовать жареных кузнечиков. Почему так тянет на экзотику и какие страны открыты для белорусов? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Пробовать национальную кухню той страны, куда ты приезжаешь, наверное, стоит. Приезжая в любую страну, хочется попробовать. Я к тому, что, когда подают жуков во фритюре, например, или жареных кузнечиков – для меня это уже перебор. Можно же попробовать нормальные блюда. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Андрей сейчас прокомментирует.

Андрей Туровец, семейный психолог, директор центра семейной психологии:

Я сижу и колеблюсь – то ли выступать в роли психолога, то ли туриста. Наталья Надольская:

Давайте лучше как турист расскажите. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Вы уже больше не эксперт, вы наш гость. Андрей Туровец:

Нет, я еще не могу не быть экспертом, это уже вросло в меня. Сижу и думаю о психологии пищевого поведения, какие могут быть последствия. Наталья Надольская:

Мне кажется, человеку не свойственно есть живых существ. Все-таки термообработка должна быть.

Андрей Туровец:

Вы знаете, эта тема открытая. Люди по уровню агрессивности внутренней отличаются. И кому-то приятно похрустеть живым существом, кому-то – не дай бог – веганская нужна только диета исключительно. Люди все разные. Я думаю, что от экзотической кухни – если мы не говорим о медицинском аспекте, а говорим о психологическом – большой беды не будет. У маленького ребенка любого есть такой период интересный в жизни, когда он знакомится через оральные свои способности со вкусами, с миром. Это называется обучающее пищевое время, когда он обучается. Екатерина Забенько:

И говорят, что чем больше ребенок попробовал – тем быстрее он интеллектуально развивается. Андрей Туровец:

Конечно, да. Чем больше он этих червячков насобирал на даче и попробовал, тем выше его потом пищевые способности адаптивные. Это способ адаптации. Поскольку многие из нас уже выросли на продуктах детских, например. Молодые мамы заботливые часто кормят ребенка правильно. Все проварено, пропарено, сделано, консервы детские и так далее – мода, популярно. Вырастают взрослые люди, которые не получили достаточного количества пищевых впечатлений. Куда направятся эти люди? За пищевыми впечатлениями и часто экзотическими. Это не плохо и не хорошо. Екатерина Забенько:

Ясно, а потом туристы, которые любят экзотику – это недокормленные червячками дети в детстве.

Андрей Туровец:

Один из вариантов. У нас срабатывают еще и наши защитные механизмы. Например, в Норвегии нас угощали знаменитой норвежской треской, которая очень долго гниет на палочках. И она ужасно, конечно, пахнет, нюхать это невозможно. Но с нами был коллега с насморком, он прекрасно ел эту треску, потому что не слышал запаха. Мы, конечно, не смогли позволить себе такую роскошь. Он сказал: «Вкусная. Ребята, чего сидите? Давайте». Мы отдали ему наши порции и быстро удалились. Екатерина Забенько:

Нормально себя чувствовал? Потому что, я знаю, что если резко прямо из Беларуси приехать куда-то в экзотическую страну и попробовать их кухню, то на самом деле с пищеварением могут возникнуть серьезные проблемы. Андрей Туровец:

Да, надо аккуратно. Поэтому пробуем по чуть-чуть и в тех дозах, которые переносимы для тела и для психики. Потому что все-таки, действительно, съесть живой организм, если ваша психика на это не настроена, лучше этого не делать. Даже если это устрица, высшее общество. Екатерина Забенько:

То есть переступать через себя – я любыми силами, средствами переборю себя и съем этого червяка – вот этого не надо, если противно, неприятно изначально визуально?