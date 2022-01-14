Любит новые знакомства и друзей. Кто такой белорусский Чебурашка в вышиванке, у которого есть свой Instagram?

Новости Беларуси. Эти люди разводят заморских пауков, традиционному Египту предпочитают Индию, а путешествуя по миру, не чураются попробовать жареных кузнечиков. Почему так тянет на экзотику и какие страны открыты для белорусов? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вы путешествуете втроем. Расскажите, кто третий участник всех ваших путешествий и почему именно он?

Антон Крупельницкий, путешественник:

Третий участник всех наших путешествий – это Чебурашка-путешественник в вышиванке. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Мне больше всего нравится, как он одет.

Алеся Бортич, любительница экзотики:

А это была ваша идея Чебурашку включить в путешествия? Такая фишка?

Антон Крупельницкий:

Путешествуем мы достаточно давно, сначала мы фотографировали себя либо просто какие-то предметы, здания, архитектуру, пейзажи и себя на фоне этих зданий. Со временем пришло понимание, что по отдельности мы не будем фотографироваться. Вместе, когда мы фотографируемся, потом нам эти фотографии не приносят тех эмоций. Просто фотографировать какой-то предмет, либо строение – это неинтересно, потому что можно посмотреть в интернете. И нам захотелось какие-то памятные фотографии, где будет частичка нас, но будем не мы. В конце концов мы пришли к нашему компаньону во всех путешествиях – Чебурашке. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Почему он?

Алина Крупельницкая, путешественница:

Он добрый, дружелюбный, любит новые знакомства, друзей. Екатерина Забенько:

Он может хорошо слушать экскурсоводов. Антон Крупельницкий:

Позже, когда мы были в каких-то других странах, где вообще никто даже не представляет, кто такой Чебурашка. Что касается экзотики, никто же не может с точностью сказать, кто такой Чебурашка – обезьяна это либо медведь. Екатерина Забенько:

Точно, мы никогда не задумывались о том, к какому животному приравнять Чебурашку. Алена Родовская:

Почему? Мы еще в детстве задумывались, когда смотрели известный мультик. Антон Крупельницкий:

Маленький дружелюбный зверек, который знаком всем с детства. В путешествиях, когда мы фотографировали Чебурашку на фоне каких-то архитектурных объектов либо пейзажей, к нам просто начали подходить иностранцы и даже жители нашей страны либо ближнего зарубежья и спрашивать: «А кто это, где можно посмотреть?» Мы просто поняли, что должны создать Instagram-аккаунт Чебурашка-путешественник, в котором мы будем выкладывать фотографии из тех мест, где мы бывали.

Наталья Надольская:

А много уже у вас подписчиков? У Чебурашки, я имею в виду, у этого Instagram? Антон Крупельницкий:

На сегодня порядка полутора тысяч. Алеся Бортич:

А сколько лет аккаунту? Алина Крупельницкая:

Мы завели его два года назад, но у нас был период в жизни, мы выпали из Instagram и вернулись. Алеся Бортич:

Я вас знаю по этому аккаунту. Здорово! Это, кстати, очень зацепило взгляд, в отличие от большинства.