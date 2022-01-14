«Пробовал яд лягушки». Что могут принести путешествия и от какой экзотики лучше отказаться?

Новости Беларуси. Эти люди разводят заморских пауков, традиционному Египту предпочитают Индию, а путешествуя по миру, не чураются попробовать жареных кузнечиков. Почему так тянет на экзотику и какие страны открыты для белорусов? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Андрей, вам не кажется, что экзотика для многих людей – это то, что щекочет нервы, опасно может быть?

Андрей Туровец, семейный психолог, директор центра семейной психологии:

Я хочу на что обратить внимание – мы действительно живем в мире стремительно развивающемся, который открывает огромные возможности. Наши бабушки, мамы, папы не могли даже и мечтать о таком формате, о таких вариантах. Это говорит о том, что наша психика – как наше личное достоинство, инструмент, замечательная часть нас – получает новые возможности. У нас вопрос всегда один – у психологов, конечно – способна ли психика справиться с последствиями перенесенного опыта? Я тоже достаточно много путешествовал, есть о чем вспомнить – Южно-Африканская Республика, Индия, чудесный был опыт на Сардинии. Когда-то мы где получали эти путешествия? Книга Жюль Верна «Таинственный остров», Свифт и так далее. Мы эти фильмы, мультики смотрели внутри себя, в голове. Это прекрасная психическая гимнастика. То есть что мы получим в результате наших экзотических опытов? Более устойчивую, здоровую нервную систему в конце нашей жизни, которая не закончится преждевременным Альцгеймером, чем-то еще. По статистике психиатров и психологов, люди, которые позволяют себе такого рода опыты – может быть, экстремальные – медленнее теряют когнитивные функции, дольше сохраняют бодрость и здоровье.

Наталья Надольская:

А говорили: «Мелкая моторика и вязать». Путешествовать надо. Андрей Туровец:

Конечно, кроме каких-то случайных повреждений. Можно же упасть со скалы – всякое бывает. Поэтому, в целом, я склонен признавать такого рода экзотические опыты, если они не переходят за грань, конечно. Потому что есть вещи, переходящие за грань. Я работал недавно с парнем, который приехал из Мексики, решил там пройти шаманские практики. Пробовал яд лягушки и всякие такие штуки. Наталья Надольская:

Аяваска, я знаю, многие проходят.