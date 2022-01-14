Посмотреть два моря и переночевать в пустыне. Какие экзотические страны для отдыха выбирают белорусы?

Новости Беларуси. Эти люди разводят заморских пауков, традиционному Египту предпочитают Индию, а путешествуя по миру, не чураются попробовать жареных кузнечиков. Почему так тянет на экзотику и какие страны открыты для белорусов? Обо всем этом поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Алена Родовская , ведущая ток-шоу: Вопрос мы хотим адресовать Светлане Кубаревой, как директору туристического агентства. Я считаю, что каждый уважающий себя белорус должен слетать на популярные курорты – это Египет, Турция. Что еще? Арабские Эмираты, Мальдивы, Доминикана. Скажите, пожалуйста, после того, как вот этот круг пройден, чего хотят наши белорусы? Они уже начинают спрашивать какие-то экзотические точки на карте мира, чтобы увидеть, либо это все по спирали происходит по привычному маршруту?

Светлана Кубарева, директор туристического агентства:

Как правило, туристы задают всегда один и тот же вопрос – это куда можно еще слетать помимо того, где они были. Например, помимо привычного Египта, Турции, Болгарии. Где можно получить удовольствие, новые эмоции, впечатления такие сверхординарные, которые они раньше не испытывали.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

А такие дальние перелеты не смущают? Потому что во многие страны лететь и 8, и 10. А когда, к сожалению, началась пандемия и вовсе все усложнилось. Тем не менее свои экзотические запросы сегодня белорусы удовлетворяют или нет?

Светлана Кубарева:

Да, конечно. Главное – желание, потому что возможность есть, самолеты летают. Если у людей есть прививки, сдать ПЦР и полетели. То есть ничего здесь сложного нет.

Екатерина Забенько:

Светлана, за время работы в вашем туристическом агентстве как меняются предпочтения белорусов? Можно ли сказать, что их все больше интересуют экзотические страны?