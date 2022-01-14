В Дзержинске работает общественная приёмная по обсуждению проекта обновлённой Конституции

Новости Беларуси. В Дзержинске работает общественная приемная по обсуждению проекта изменений и дополнений Конституции. Основная задача – донести до каждого суть вынесенных на референдум предложений, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Больше всего жителей района волнуют вопросы социальной сферы, здравоохранения и развитие региона. В приемной у любого есть возможность ознакомиться с проектом поправок, а также получить ответы на интересующие вопросы. Продолжаются в районе и диалоговые площадки.

Раиса Смеян, председатель Дзержинской районной организации РОО «Белая Русь»:

Кроме того, выносятся на обсуждение те корректировки, которые у нас будут внесены. И в дальнейшем мы принимаем предложения по этим корректировкам, они будут направлены в Национальный информационный центр правовой информации, где они будут обобщены и систематизированы. Еще одной из функций общественных приемных является прием обращений граждан. С этой целью к работе в общественной приемной привлечены представителей политических партий и общественных объединений Дзержинского района, а также специалисты и руководители, начальники отделов Дзержинского райисполкома.

Общественная приемная будет работать до конца месяца. Обратиться со своими вопросами и предложениями сможет любой желающий.