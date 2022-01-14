Прямой эфир

В Дзержинске работает общественная приёмная по обсуждению проекта обновлённой Конституции

14 января 2022 19:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Дзержинске работает общественная приемная по обсуждению проекта изменений и дополнений Конституции. Основная задача – донести до каждого суть вынесенных на референдум предложений, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

В Дзержинске работает общественная приёмная по обсуждению проекта обновлённой Конституции-1

 

Больше всего жителей района волнуют вопросы социальной сферы, здравоохранения и развитие региона. В приемной у любого есть возможность ознакомиться с проектом поправок, а также получить ответы на интересующие вопросы. Продолжаются в районе и диалоговые площадки.  

В Дзержинске работает общественная приёмная по обсуждению проекта обновлённой Конституции-4

Раиса Смеян, председатель Дзержинской районной организации РОО «Белая Русь»:  
Кроме того, выносятся на обсуждение те корректировки, которые у нас будут внесены. И в дальнейшем мы принимаем предложения по этим корректировкам, они будут направлены в Национальный информационный центр правовой информации, где они будут обобщены и систематизированы. Еще одной из функций общественных приемных является прием обращений граждан. С этой целью к работе в общественной приемной привлечены представителей политических партий и общественных объединений Дзержинского района, а также специалисты и руководители, начальники отделов Дзержинского райисполкома.  

Общественная приемная будет работать до конца месяца. Обратиться со своими вопросами и предложениями сможет любой желающий.  

# Конституция # общество # Раиса Смеян # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Медведица с намордником, два дрессировщика». Вот что белоруска подарила мужу
14 января 2022 19:49

«Медведица с намордником, два дрессировщика». Вот что белоруска подарила мужу

Сергей Масляк о непогоде: «Все коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности»
14 января 2022 19:47

Сергей Масляк о непогоде: «Все коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности»

Не совершайте резких манёвров. Что нужно помнить при вождении во время плохой погоды?
14 января 2022 19:44

Не совершайте резких манёвров. Что нужно помнить при вождении во время плохой погоды?