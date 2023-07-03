Почётного звания «Человек года» удостоены 24 жителя Гомельской области

Новости Беларуси. В городе над Сожем в День Независимости не обошлось без подарков. Здесь торжественно ввели в эксплуатацию многоквартирный дом для семей военнослужащих Гомельского гарнизона. А лучшие представители региона получили заслуженные награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почетного звания «Человек года» удостоены 24 жителя. Среди обладателей премии – работники сельского хозяйства, промышленных предприятий, здравоохранения, образования и культуры. Трудолюбивые и преданные своему делу и стране люди.

Денис Езерский, начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома:

Чествуем тех людей, которые в течение 2022 года были нашими звездочками, которые достойно представляли Гомельскую область, которые завоевали какие-то очень важные награды для нашей страны.

Ирина Литвинова, начальник управления по гражданству и миграции УВД Гомельского облисполкома:

Работа моя связана с людьми, с гражданами. Когда они обращаются к нам за помощью, конечно, наша задача в первую очередь – разобраться в каждой ситуации конкретно, дойти до каждого гражданина и в рамках нашей компетенции ему помочь.

Подарок лауреатам и жителям города подготовили ремесленники. В сквере имени Громыко развернулся настоящий город мастеров. Более сотни талантливых людей со всей страны представили льняные изделия, посуду из дерева, картины и головные уборы. Девушки отдают предпочтения изысканным украшениям ручной работы. Мужчины же выбирают изделия из кожи и дерева.