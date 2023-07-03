«Крепость говорит своей тишиной». Как День Независимости встретили в Бресте?

Новости Беларуси. Они дольше всех ждали мира, и к ним первым постучалась война. Земля Брестской крепости притягивает тысячи жителей и гостей города, чтобы встретить День Независимости вместе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помня о цене, которую пришлось заплатить за не просто мирное небо, а за возможность быть и называться белорусами. Из легендарной Цитадели – наш брестский корреспондент Кристина Протосовицкая.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Место силы, место памяти, место притяжения – Брестская крепость говорит своей тишиной. Она молчит судьбами тысяч своих защитников. Здесь сегодня будет очень многолюдно, ведь Беларусь – одна из стран, кто днем своей независимости не выбрал парад суверенитетов, а выбрал память. Память о том, что обожгло сердца каждой семьи. Мы празднуем и ликуем, но помним цену.

Еще до начала площадь Церемониалов перед Вечным огнем уже заполнилась людьми. Молодежь, семьи с детьми, представители самых разных профессий и служб. Наша независимость – это ежедневный труд и усилия каждого белоруса. А потому в этот праздник важно быть едиными. Сегодня важно особенно – во имя мира.

– В этот день белорусы чувствуют, я думаю, действительно суверенитет нашей страны, независимость. Благодаря нашему главе государства мы получили важность среди всех стран. И тем более в такое тяжелое для нас сегодня время мы едины. Все белорусы едины и суверенны, и независимы.

– Я за то, чтобы наши дети жили в нашей прекрасной, такой красивой стране.

Это как бы память наша, память нашей земли. Люди отдавали за нас, чтобы мы сейчас жили, жизни свои. А если мы не будем помнить, то зачем это все?

Если мы не будем прививать это в наших детях, то это сделает кто-то другой. И тогда это будет, скорее всего, любовь не к нашему флагу, не к нашим символам, а к чему-то другому. Мне кажется, что все идет из семьи. И важно, чтобы родители доносили до детей значение важных дат для страны.