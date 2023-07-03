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Возле Национальной библиотеки разместилась выставка военной техники

03 июля 2023 14:10
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Новости Беларуси. Экспонаты выставки военной техники можно увидеть возле Национальной библиотеки. И не только увидеть. У посетителей есть возможность заглянуть и даже посидеть в боевых машинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возле Национальной библиотеки разместилась выставка военной техники-1

Особый ажиотаж вызвало авто ГАИ. Там юные участники дорожного движения попробовали себя в качестве стражей дорог.

Возле Национальной библиотеки разместилась выставка военной техники-4

Александр Бабич, заместитель начальника ОГАИ Первомайского РУВД:
Сотрудники Госавтоинспекции как для юных участников дорожного движения, так и для их родителей напомнили, как необходимо себя вести на дороге, как правильно пользоваться средствами персональной мобильности.

Возле Национальной библиотеки разместилась выставка военной техники-7

Праздник светлый, самое главное, праздник, который единит наших людей, наш народ. Я считаю, что это основополагающий праздник, который мы должны чтить и прививать младшему поколению.

Возле Национальной библиотеки разместилась выставка военной техники-10

Мне понравились все машины. Очень нравятся выставки, очень много военного, узнал, что внутри машин.

Возле Национальной библиотеки разместилась выставка военной техники-13

Ярко и увлекательно праздник проходит на Детской железной дороге. Для гостей организовали концерт, а все желающие могут отправиться в небольшое путешествие на станцию Сосновый Бор. Там железнодорожники совместно с управлением МЧС подготовили для посетителей интерактивные площадки, квесты и конкурсы.

Возле Национальной библиотеки разместилась выставка военной техники-16

Мы всегда с мужем, иногда с родителями собираемся, празднуем, ходим на различные площадки. В Минске всегда очень весело проходит, здорово.

Возле Национальной библиотеки разместилась выставка военной техники-19

Максим Марков, начальник Детской железной дороги имени К.С. Заслонова:
День Независимости объединяет всех, кто чтит славную историю нашей Родины и верит в ее достойное будущее, и является воплощением героизма, мужества, стойкости нашего народа.

Тематические локации будут работать до конца дня.

# День Независимости # общество # Александр Бабич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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