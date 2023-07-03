Возле Национальной библиотеки разместилась выставка военной техники

Новости Беларуси. Экспонаты выставки военной техники можно увидеть возле Национальной библиотеки. И не только увидеть. У посетителей есть возможность заглянуть и даже посидеть в боевых машинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особый ажиотаж вызвало авто ГАИ. Там юные участники дорожного движения попробовали себя в качестве стражей дорог.

Александр Бабич, заместитель начальника ОГАИ Первомайского РУВД:

Сотрудники Госавтоинспекции как для юных участников дорожного движения, так и для их родителей напомнили, как необходимо себя вести на дороге, как правильно пользоваться средствами персональной мобильности.

Праздник светлый, самое главное, праздник, который единит наших людей, наш народ. Я считаю, что это основополагающий праздник, который мы должны чтить и прививать младшему поколению.

Мне понравились все машины. Очень нравятся выставки, очень много военного, узнал, что внутри машин.

Ярко и увлекательно праздник проходит на Детской железной дороге. Для гостей организовали концерт, а все желающие могут отправиться в небольшое путешествие на станцию Сосновый Бор. Там железнодорожники совместно с управлением МЧС подготовили для посетителей интерактивные площадки, квесты и конкурсы.

Мы всегда с мужем, иногда с родителями собираемся, празднуем, ходим на различные площадки. В Минске всегда очень весело проходит, здорово.