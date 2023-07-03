Сделали уникальный аккумулятор на основе натрия. Какими разработками учёных могут гордиться белорусы?

География научных исследований просто не знает границ. Нам есть чем гордиться. Чем сегодня живут ученые и что конкретно сейчас происходит в лабораториях Академии наук? В программе «Новое утро» на РТР-Беларусь поговорили с Василем Гурским, главным ученым секретарем Национальной академии наук Беларуси. Какими разработками белорусские ученые удивят в ближайшее время? Юрий Царев, ведущий:

Наша Академия наук – это исследовательский центр и самая настоящая научная производственная корпорация. Каких сенсаций можно ждать от наших ученых? Чем они удивят нас в ближайшее время?

Василий Гурский, главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси:

НАН – это не просто крупнейшая и самая главная научная организация нашей страны. Можно сказать, что уже она стала брендом свободной и независимой Беларуси. Благодаря поддержке Президента нашей страны Александра Григорьевича Лукашенко, в нашей стране не просто была сохранена Академия наук, но и активно идет развитие собственной науки. Благодаря развитию Академии наук и в целом науки в нашей стране, сегодня мы обладаем компетенциями даже в тех сферах, в которых никогда не обладали. Технологически высокоразвитой считается страна, которая освоила космические технологии, которая имеет наработки в плане биотехнологий, в плане информационного обеспечения, даже в исследовании Антарктиды, все это у нас есть. Сегодня мы всем этим располагаем. Совсем недавно мы отмечали возвращение 15-й антарктической экспедиции НАН. На орбите летает три космических спутника дистанционного зондирования Земли, которые разработаны на основе исследований белорусских ученых. Сегодня наши ученые в области ядерной энергетики полностью курировали строительство БелАЭС, сейчас разрабатывают перспективы дальнейшего развития ядерной энергетики в нашей стране. Наши биотехнологии, клеточная инженерия, генная инженерия активно используются при разработке лекарств, которые не имеют аналогов в мире. Это противоопухолевые лекарства и другие. Мы можем гордиться нашей наукой и Академией наук. Какие есть разработки в области медицины? Ольга Бурлакова, ведущая:

Хотелось бы чуть подробнее о разработках ученых в области медицины. Нельзя не коснуться наболевшей для всех темы – коронавирус, который сейчас, вроде, отступил, но расслабляться не стоит. И мы знаем, что вакцина успешно разработана, в следующем году она выйдет в широкий прокат. Расскажите подробнее о вакцине. Василий Гурский:

Как только возникла угроза коронавируса, НАН активнейшим образом по поручению Президента подключилась к разработке собственной отечественной вакцины. Буквально в первый же год нашим Институтом биохимии была разработана отечественная тест-система. Причем она была ускоренного образца, то есть можно было в самое короткое время определить наличие этого вируса. Нашим Институтом биофизики совместно с РНПЦ эпидемиологии Минздрава был разработан прототип отечественной вакцины, которая уже прошла клинические исследования. В ближайшее время будет выпущена в серию. Но должен сказать, что в НАН, как и в остальных сферах, здесь решают эти вопросы комплексно и системно. В прошлом году у нас был открыт Центр экспериментальной вирусологии. Его основная цель – разрабатывать антивирусные препараты не только против коронавируса, который уже отступает. Но и против гриппа и остальных опасных болезней. Методики уже отрабатываются.

Разрабатываются ли новые космические спутники? Юрий Царев:

Вы уже сказали про три наших спутника, но давайте вспомним 2012 год, когда Беларусь впервые вышла в космос, самостоятельно запустив наш спутник земного зондирования. Этот спутник положил начало белорусскому освоению космоса, но тем не менее ведется работа над российско-белорусским спутником. На какой стадии сейчас находится развитие проекта? Чего ожидать от запуска этого спутника? Василий Гурский:

В 2012 году был запущен спутник на основе наших разработок. Я бы не сказал, что был запущен полностью самостоятельно, мы активно работали и продолжаем работать с Роскосмосом. Но это были наши разработки. Надежность этого спутника именно по разработкам белорусских ученых подтверждена практикой. Этот спутник был рассчитан на пять лет полета в космосе. Уже 10 лет он летает в космосе и работает. Результаты его работы в плане дистанционного зондирования Земли передаются в наш Институт проблем информатики, где расположена большая антенна, ее могут видеть все желающие. Информация обрабатывается и передается во многие наши госорганы, ГПК. Эта информация очень востребованная. В настоящее время ведутся разработки по созданию спутника дистанционного зондирования Земли со сверхвысокой разрешающей способностью 0,35 метра. Эти работы также ведутся совместно с Роскосмосом, я думаю, что к 2025-2026 году этот спутник должен сменить уже немного морально устаревший прошлый. В чем уникальность разработок в области электротранспорта? Ольга Бурлакова:

Мы знаем, что уже много лет ведутся разработки в области электротранспорта. В чем уникальность этих моделей?

Василий Гурский:

Развитие электротранспорта по поручению Президента нашей страны также закреплено, по крайней мере научное обеспечение этой сферы, за НАН. В данном направлении уже полностью разработана техническая документация на практически всю компонентную базу электротранспорта. Но это не только теоретические разработки, уже созданы опытные образцы четырех типов электротранспорта. Это и малый грузовичок, и грузовик на полторы тонны грузоподъемностью, на 12 тонн. На выставке «Беларусь интеллектуальная» мы демонстрировали наш электрородстер, спортивный суперкар. Все эти опытные образцы участвовали в автопробеге по Минску и занимали призовые места. Так что это работающие модели. На этом мы не останавливаемся, самой интересной фишкой данного направления является разработка собственного аккумулятора. В обычном мире используют литий-ионные аккумуляторы, но мы знаем, что литий очень редкий и дорогой металл. Все стали переходить на электротранспорт, очень подорожала на него цена. Наши ученые разрабатывают аккумулятор на основе натрия. Натрия у нас много, это поваренная соль. Он дешевый и доступный нам. Это гораздо лучше, чем использовать литий. И использование нанотехнологий и графеновых наполнителей позволяет существенно повысить характеристики этих накопителей. Как обстоят дела в НАН с искусственным интеллектом? Юрий Царев:

Мы живем в век не только электромобилей, но и в век цифровизации, искусственного интеллекта. Кто работает с искусственным интеллектом, он смотрит в будущее. Как обстоят дела в НАН с искусственным интеллектом? Способен ли он заменить человека? Василий Гурский:

Естественно, такая важная сфера, как IT-технологии, не могла быть обойдена вниманием НАН. Объединенный институт проблем информатики и Центр идентификации у нас работает активно в этом направлении. Наши разработки прежде всего – это нейронные сети по распознаванию информации, получаемой при диагностике человека, различных его заболеваний. Созданные нами нейронные сети позволяют производить эту диагностику в автоматическом режиме, но в то же время здесь нельзя обойтись без врача человека, который потом на основе этих разработок принимает решение. Врачу предоставляется вся информация, при этом на экране выделяются области наиболее поврежденные, подверженные каким-то рискам. Он на основе этого принимает решение. Решение должно оставаться за человеком. Нашими учеными разработано много других программных продуктов, которые обеспечивают экспорт нашей продукции в другие страны, это и системы отслеживания товаров при перемещении через границу, это тоже довольно сложные продукты. Все это программное обеспечение направлено именно на нашу экономику, для наших производителей это работает. Это не просто реализация программного продукта за рубеж, чтобы оно работало на американцев. Это именно для нашей экономики. Нельзя не отметить, что в Объединенном институте проблем информатики освоено производство нашего отечественного суперкомпьютера, который был разработан при реализации научно-технической программы Союзного государства. Одной из, потому что их целая серия была. И теперь они освоили полностью технологию производства. У нас есть свои суперкомпьютеры, даже офисные суперкомпьютеры небольшого размера, которые чуть больше, чем обычный компьютер. Но по возможностям превосходит его в десятки раз.