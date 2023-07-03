В Витебске ко Дню Независимости начала работу выставка достижений современности
Новости Беларуси. В Витебске на площади Победы на торжественный митинг 3 июля собрались представители власти, общественность, молодежь, горожане. Венки и цветы легли к монументу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Величественный мемориальный комплекс в центре города – священное место для каждого жителя почти 400-тысячного Витебска, где помнят и чтят подвиг героев еще и потому, что после Великой Отечественной войны древний город был практически стерт с лица земли. 118 местных жителей сразу же после освобождения Витебска стали восстанавливать его из руин. Живя под мирным белорусским небом, витебчане искренне благодарны поколению освободителей за мужество и стойкость. Их подвиг – и сегодня пример для нас.
Надежда Гракова, бывшая малолетняя узница:
Мы остались живы после страшного такого врага, который бомбил, разрушал, убивал. Но наши ребята, наши золотые парни, и не только парни: женщины, мамы, тети, дяди – все, кто воевал, добились того, чего народ ждал. И благодаря этому празднику, благодаря им мы, малолетние узники, живы и сегодня стоим здесь. И мы не имеем права сюда не прийти, потому что это наш долг.
Александр Бышнев, житель Витебска:
Сегодня тот день, тот праздник, та страна, за которую наш белорусский народ, богатый своими духовными традициями, боролся все свое существование. И сейчас наша молодежь, как никто другой, понимает, как важно сохранить то, что построили наши предки. Как важно передать будущему поколению независимость нашей родной страны, как важно бороться за мир.
Площадь Победы в городе над Двиной сегодня станет главной локацией торжеств, посвященных Дню Независимости. Здесь уже начала работу выставка под открытым небом «Витебщина: достижения современности».