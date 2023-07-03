В Витебске ко Дню Независимости начала работу выставка достижений современности

Новости Беларуси. В Витебске на площади Победы на торжественный митинг 3 июля собрались представители власти, общественность, молодежь, горожане. Венки и цветы легли к монументу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Величественный мемориальный комплекс в центре города – священное место для каждого жителя почти 400-тысячного Витебска, где помнят и чтят подвиг героев еще и потому, что после Великой Отечественной войны древний город был практически стерт с лица земли. 118 местных жителей сразу же после освобождения Витебска стали восстанавливать его из руин. Живя под мирным белорусским небом, витебчане искренне благодарны поколению освободителей за мужество и стойкость. Их подвиг – и сегодня пример для нас.

Надежда Гракова, бывшая малолетняя узница:

Мы остались живы после страшного такого врага, который бомбил, разрушал, убивал. Но наши ребята, наши золотые парни, и не только парни: женщины, мамы, тети, дяди – все, кто воевал, добились того, чего народ ждал. И благодаря этому празднику, благодаря им мы, малолетние узники, живы и сегодня стоим здесь. И мы не имеем права сюда не прийти, потому что это наш долг.

Александр Бышнев, житель Витебска:

Сегодня тот день, тот праздник, та страна, за которую наш белорусский народ, богатый своими духовными традициями, боролся все свое существование. И сейчас наша молодежь, как никто другой, понимает, как важно сохранить то, что построили наши предки. Как важно передать будущему поколению независимость нашей родной страны, как важно бороться за мир.