Роман Мельник: в это сложное время не вспомнить и не чтить память – кощунство!

Новости Беларуси. Чувство гордости и безмерной благодарности переполняет 3 июля белорусов. Своей независимостью мы обязаны нашим героическим предкам. Тем, кто отдал жизнь, сражаясь за мирное небо. По всей стране люди идут к мемориалам, чтобы возложить цветы и мысленно сказать спасибо за возможность жить в мирной, процветающей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице местами притяжения стали монумент Победы и стела «Минск – город-герой». Отдать дань памяти и уважения погибшим воинам приходят неравнодушные белорусы и представители власти. Цветы к обелиску легли от администраций каждого района Минска.

Роман Мельник, глава администрации Ленинского района Минска:

В это сложное время не вспомнить и не чтить память, наверное, это кощунство. И мы из поколения в поколение должны быть обязаны тем, кто нам дал возможность свободно жить и развиваться.

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Все приходим на площадь Победы, чтобы сказать всему миру, насколько мы гордимся нашей страной. Мы помним тех людей, которые освободили нашу республику. Мы гордимся теми людьми, которые честно трудятся на своих рабочих местах. Присоединились к стихийному шествию и активисты общественных организаций, предприятий, трудовые коллективы. Каждый посчитал своим долгом выразить благодарность павшим героям.

Александр Набздоров, директор предприятия по производству кожгалантерейных изделий:

Это очень знаменательное событие для республики. Это праздник, как говорят, со слезами на глазах, потому что столько сил было затрачено на то, чтобы освободить республику, столько жизней отдали люди.

Традиционно праздничные гуляния проходят в каждом районе. В Московском местом притяжения стал парк имени Павлова. Для горожан подготовили насыщенную программу: работают фудкорты, игровые площадки, сувенирные лавки и фотозоны.

Я сегодня пришла со своим сыном. Ему очень интересно. Он расспрашивает, что это. И очень радостно, что на таких мероприятиях есть развлечения, интересные локации для всех.