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Венгрию хотят лишить права голоса в ЕС

18 декабря 2023 12:28
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Страны Евросоюза намерены лишить Венгрию права голоса, из-за того что та мешает заключить соглашение о выделении средств для помощи Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Венгрию хотят лишить права голоса в ЕС-1

На прошлой неделе на саммите в Брюсселе венгерский премьер заблокировал решение европейских лидеров о выделении Киеву 50 миллиардов долларов. Часть этой суммы пришлось бы выделить из общего бюджета, конкретно средств, причитающихся Венгрии, а Будапешт с этим не согласен. В руководстве ЕС решили наказать страну используя 7-ю статью, которая предусматривает лишение права голоса за нарушение законодательства содружества.

# Международная политика # Новости Венгрии

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