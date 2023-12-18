Венгрию хотят лишить права голоса в ЕС

Страны Евросоюза намерены лишить Венгрию права голоса, из-за того что та мешает заключить соглашение о выделении средств для помощи Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На прошлой неделе на саммите в Брюсселе венгерский премьер заблокировал решение европейских лидеров о выделении Киеву 50 миллиардов долларов. Часть этой суммы пришлось бы выделить из общего бюджета, конкретно средств, причитающихся Венгрии, а Будапешт с этим не согласен. В руководстве ЕС решили наказать страну используя 7-ю статью, которая предусматривает лишение права голоса за нарушение законодательства содружества.