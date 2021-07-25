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За неделю – полтысячи рублей. Узнали, как можно подработать в фермерском хозяйстве

25 июля 2021 19:32
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Новости Беларуси. О том, как и где заработать, думают сотни молодых людей по всей стране. Свои первые кровные многие из нас зарабатывали именно в середине лета, во время сезонных подработок, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Пока одни усиливают знания после очередного курса колледжа или университета, другие копят на мечту, а для третьих это настоящий вызов самому себе. В 2021 году только студотряды пополнили почти 30 тысяч молодых людей. И это без учета тех, кто нашел подработку сам.

За неделю – полтысячи рублей. Узнали, как можно подработать в фермерском хозяйстве-1

Клубника, голубика, малина, ежевика, смородина, крыжовник, под занавес – арбуз. Ягодная рабочая биржа в Беларуси открывается с апреля. Фермеры подыскивают бригадиров с командами. А уже летом в dream team вливается «свежая кровь».

За неделю – полтысячи рублей. Узнали, как можно подработать в фермерском хозяйстве-4

Олеся Шульжик, глава фермерского хозяйства:
Мы каждого бригадира просим, чтобы он собрал свою команду, чтобы они уже не подвели нас в течение сезона. Потому что если для голубики нам не надо такое количество народа, то для клубники нужно и 200 человек, потому что ее у нас очень большие площади. Естественно, если их не приедет 200, а приедет 90, то клубника, какой-то определенный участок, не собирается, она пропадает.

За неделю – полтысячи рублей. Узнали, как можно подработать в фермерском хозяйстве-7

В фермерском хозяйстве Олеси Шульжик сейчас горячо. Больше 150 гектаров, а на них ягоды, которые каждый день ждут в столичных торговых сетях. Чтобы обеспечить бесперебойные поставки, нужно от 100 пар золотых ручек сборщиков. Приезжают не только из родного Дрогичина, но и из пяти ближайших районов. За килограмм сбора здесь платят 1,5 рубля. Так, за неделю в кармане – полтысячи рублей.

За неделю – полтысячи рублей. Узнали, как можно подработать в фермерском хозяйстве-10

Вчерашний школьник Павел копит на свою первую машину.

За неделю – полтысячи рублей. Узнали, как можно подработать в фермерском хозяйстве-13

Павел Олексиюк, житель Дрогичина:
Первые впечатления были хорошие. Большое хозяйство.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Сложно работать вот так?

Павел Олексиюк:
Если привыкнуть, то несложно. С непривычки  да, сложно.

За неделю – полтысячи рублей. Узнали, как можно подработать в фермерском хозяйстве-16

А для 12-летней Маши Шумик из Дрогичина это прививка от излишнего расточительства. Трудовую школу девочка проходит под присмотром мамы.

За неделю – полтысячи рублей. Узнали, как можно подработать в фермерском хозяйстве-19

Елена Шумик, жительница Дрогичина:
Я бы и не собиралась ехать, но вот в целях профилактики, воспитательной работы решила дочку приобщить к труду, чтобы она поняла, как зарабатываются деньги, чтобы имела представление, как люди зарабатывают и сколько за эту работу можно получить на самом деле. И тогда будет думать, как их потратить. Денег, конечно, заработала немного первый раз, но ее деньги, пусть собирает. Я ее всегда поддержу, если буду видеть ее стремление.

Кристина Протосовицкая:
Если не секрет, сколько удалось первый раз заработать?

За неделю – полтысячи рублей. Узнали, как можно подработать в фермерском хозяйстве-22

Мария Шумик, жительница Дрогичина:
17 рублей.

Кристина Протосовицкая:
На что потратили?

Мария Шумик:
Отложила деньги, а остальные – пошла погуляла.

За неделю – полтысячи рублей. Узнали, как можно подработать в фермерском хозяйстве-25

Белорусские фермеры в высокий сезон платят щедро. Конкуренция не дает поскупиться. Это фермерское хозяйство работает только на белорусский рынок – принципиальная позиция хозяев. Пять лет назад сами начали фасовать ягоду и напрямую поставлять. А это новые сезонные рабочие места.

За неделю – полтысячи рублей. Узнали, как можно подработать в фермерском хозяйстве-28

Кристина Протосовицкая:
Кто участвует в фасовке?

Олеся Шульжик:
В фасовке участвует и местное население, и молодежь, наши дети, потому что у нас семейный бизнес. Они все подросли, уже не стали мешать, уже нам помогают.

Кристина Протосовицкая:
Сколько нужно рабочих рук, чтобы расфасовать партию?

Олеся Шульжик:
По-разному. Если много продуктов, килограммов, то надо и 10-15 человек.

За неделю – полтысячи рублей. Узнали, как можно подработать в фермерском хозяйстве-31

Трудовой час при фасовке – а здесь одна молодежь – стоит 3,5 рубля. И самое приятное в такой работе, что при сборе ягод никто не запрещает пробовать витаминную продукцию. К слову, СТВ тоже взяло на себя обязательства временного студенческого летнего трудоустройства.

За неделю – полтысячи рублей. Узнали, как можно подработать в фермерском хозяйстве-34

Кристина Протосовицкая:
Такая разная летняя подработка. Кто-то собирает голубику, а кто-то делает об этом репортаж, практикуясь на телеканале СТВ. Я надеюсь, у этой барышни большое телевизионное будущее.

За неделю – полтысячи рублей. Узнали, как можно подработать в фермерском хозяйстве-37

Ягодный сезон активно продолжается. На полях трудятся не только взрослые, но и студенты и школьники. Кто-то, чтобы заработать на новую машину, а кто-то на новые наряды.

Самое ценное, что не измеряется ни в одной валюте мира, – это опыт. Ведь трудовое лето никогда не проходит даром.

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# Работа в Беларуси # общество # Олеся Шульжик # Павел Олексиюк # Кристина Протосовицкая # Елена Шумик # Мария Шумик # Фотофакт

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