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Почти в одно время были с Лукашенко. Николай Бурляев рассказал о поездке в Белград во время бомбёжек

04 октября 2023 19:12
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим культуру и духовное развитие. В гостях народный артист России Николай Бурляев.

Григорий Азаренок, СТВ:
Вы тогда полетели в Белград. Расскажите эту историю. Ведь тоже попали под бомбежки.

Почти в одно время были с Лукашенко. Николай Бурляев рассказал о поездке в Белград во время бомбёжек-1

Николай Бурляев, народный артист России:
Да, мы практически в одно время были с Александром Григорьевичем – естественно, не договаривались, так получилось. Он как политик туда прибыл. Наш Патриарх, кстати, прибыл – Алексей. И вот я приехал с культурной миссией – поддержать сербский народ. Привез им приз «Золотой Витязь» на вечное хранение в их музей. Очень трудно было добраться, поскольку уже блокада полная Югославии, пробраться туда… Поезд не ходит уже туда, «Пушкин» поезд ходил. Самолеты не летают. Я через Болгарию, через Софию, через границу прибыл в Белград. Я шел пешком через полосу нейтральную. И только въехали мы в Белград – вой тревоги, воздушной тревоги. Первая для меня война практически.

Дальше я видел удивительный подъем сербского народа, Югославии. Я не хотел оттуда уезжать к нам, в Россию, где предательство практически и Ельциным, и министром иностранных дел Козыревым, который посмел предать Югославию, единокровных, единоверных братьев. Он предал от имени России в ООН и вверг всю Россию в санкции против народа родного. Ну вот так. В общем, там было удивительно. «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю». Такой подъем! Я смотрю, площадь 100 тысяч людей, сейчас надо что-то говорить от имени России, выходить. Я просто наблюдаю за аудиторией – у всех одно и то же выражение: у детей, у юношей, у девушек, у старцев. Юмор потрясающий.

Идет белградец лет 45, такой бомжеватый, весь заросший, у него такая табличка: «Я радар. Я ловлю ракету! Но вы в меня можете забрасывать виски». И значок. А сербы незадолго до того сбили невидимку-самолет. И значок выпустили: извините, мы не знали, что он невидимый. То есть юмор потрясающий.

Почти в одно время были с Лукашенко. Николай Бурляев рассказал о поездке в Белград во время бомбёжек-4

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# Международная политика # общество # Николай Бурляев # Александр Лукашенко # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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